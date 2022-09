‘Asfaltamento da BR-317 em Boca do Acre vai sair do papel’, garantem Amazonino e Michiles

Candidato a vice-governador Humberto Michiles apresentou aos bocacrenses os projetos de desenvolvimento da região

O candidato ao Governo do Amazonas, pela Federação PSDB-Cidadania, Amazonino Mendes, disse que se eleito governador vai terminar o asfaltamento da BR-317, que liga a cidade bocacrense à capital do Acre, Rio Branco. A proposta integra o plano de Amazonino com a criação da Companhia do Vale do Madeira que visa garantir o desenvolvimento na região Sul do Amazonas. A companhia prevê projetos de reforma e asfaltamento de estradas, construção de portos e aeroportos, além de estímulo na vocação econômica de cada município da região.

Para que o projeto de recuperação da BR-317 saia do papel, Amazonino vai solicitar junto ao governo federal a delegação de competência para o Governo do Amazonas. “Boca do Acre não pode mais ficar à mercê de uma estrada interminada. É preciso concluir essa estrada. Isso eu farei; falo com a moral que tenho, pois resolvi muitos problemas de estradas federais, como a BR-174 e a própria BR-319, com trechos. Eu, agora, vou fazer esse trecho da BR-317”, garantiu Amazonino.

De passagem pela cidade bocacrense ontem (16), o candidato a vice-governador Humberto Michiles (PSDB) disse que Amazonino vai resolver problemas nevrálgicos que impedem o desenvolvimento no Sul do Amazonas, sobretudo em Boca do Acre, como a execução de obras do porto da cidade e na infraestrutura da cidade. “A proposta do Amazonino é aplicar o dinheiro do povo em benefício do próprio povo do Estado do Amazonas. Já foram levantados os custos pela equipe técnica, pelo Afonso (Lins), que já foi diretor do Denit. Além da estrada, é necessário fazer o porto e o Amazonino não promete, ele faz”, comentou Humberto Michiles.

Recebido pelas lideranças políticas e pela população, Humberto Michiles disse que é inadmissível o Governo do Estado virar as costas para a população que assiste atônita ao desbarrancamento na margem do rio Purus. “Constatamos uma tragédia. Rua e casas desapareceram. Fruto da incompetência de um governo. É inadmissível que a cidade de Boca do Acre veja as casas de seus moradores indo rio abaixo, sem que o Governo do Estado tome uma única providência. O governador que aí está já esteve, aqui. olhou, prometeu resolver e sequer uma satisfação foi dada. É preciso que isso seja enfrentado e dado uma solução para o povo de Boca do Acre”, disse o candidato a vice-governador.

A moradora da avenida João Leite, no bairro Praia do Gado, Darcileia da Silva, pediu pelo “amor de Deus” ao candidato Humberto Michiles para que, se eleito, intermedeie junto a Amazonino para que o Governo intervenha na recuperação da orla da cidade.”Isso aqui estava tudo inteirinho. Fiz um ponto comercial, mas ninguém abriu, porque está tudo interditado. A prefeitura diz que não faz a obra porque não há recurso e a situação só piora, Creio que se Amazonino ganhou, eu acredito na vitória desse povo que, aqui, está nesta situação”, declarou.

Além de projetos nas áreas de infraestrutura, Amazonino vai estimular a vocação econômica de Boca do Acre, com ações voltadas para o agronegócio, setor que recebeu, em gestões anteriores, políticas públicas que colocaram o município como o maior rebanho de bovinos do estado.

Com informações da assessoria