Arthur Neto ‘agita’ feira da bola do Produtor e diz que relação com o povo é inquebrantável

Com 45 anos de vida púbica, diplomata, ex-ministro, ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, escolhido na convenção da federação PSDB-Cidadania como pré-candidato ao Senado, esteve no último final de semana visitando a chamada feira da bola do Produtor, entre as zonas Norte e Leste da capital, causando um verdadeiro ‘frenesi’ entre os comerciantes do local. “É Arthur! Não tem outro. Queremos ele no Senado”, disse o feirante Fábio, o Fabão da Pimenta, acompanhado por outros colegas de trabalho.

Em clima de irmandade, Arthur foi recebido com palmas pela população, que não escondia a alegria e a surpresa ao encontrá-lo. “Gosto demais dele, foi muito bom pra gente [manauara]. Eu estava com muita saudade dele e agora vou abraçar demais o Arthur”, comentou a dona de casa Maria Rodrigues, de 59 anos, que fazia compras na feira. Como ela, muitos outros fregueses e trabalhadores do espaço, aproveitaram a vista do ex-prefeito para fazer fotos e agradecer pelas inúmeras melhorias que sua gestão proporcionou à cidade e aos seus habitantes.

“Minha relação com o povo é inquebrantável. É como sempre falo: sou parente dos manauaras, dos amazonenses, e quem quiser testar isso é só esperar o resultado das eleições”, declarou Arthur Neto. “O que me move em mais essa caminhada de pré-campanha é o amor pelo meu povo, é a vontade de ver o nosso Amazonas novamente respeitado em Brasília, é recuperar nossa dignidade”, continuou, enquanto recebia a aprovação da população presente.

Para o peixeiro que se apresentou como ‘Mano D’, Arthur Neto foi o prefeito que mudou a cara de Manaus. “O Arthur sempre fez o melhor para Manaus, para os nossos alunos e nossas escolas. Foi o melhor prefeito, sem dúvida. Para mudar Manaus só ele. É Arthur na cabeça!”, disse entusiasmado.

Além da feira da bola do Produtor, Arthur aproveitou o sábado (6.8) para conhecer a casa da dona Antônia, moradora do Novo Israel, na zona Norte, que o convidou para tomar café da manhã com sua família e amigos. Ele foi acompanhado da sua esposa e presidente do PSDB Mulher-AM, Elisabeth Ribeiro, e do pré-candidato a deputado estadual Hudson Jorge, sendo recebido com muito carinho pelas pessoas.

