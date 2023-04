Arena Amadeu Teixeira é sede da 10ª edição do Campeonato Amazonense Jiu-jitsu Pro

Além do jiu-jitsu, o futebol de mesa, handebol, futsal e a final Barezão agitam as praças esportivas do Estado neste fim de semana

A Arena Amadeu Teixeira recebe hoje e amanhã (22 e 23), a partir das 9h, a 10ª edição do Campeonato Amazonense de Jiu-jitsu Pro 2023. A competição conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), e visa qualificar os atletas para competições nacionais.

“É de suma importância os campeonatos estaduais que são capazes de levar nossos atletas a competições nacionais. É determinação do governador Wilson Lima, que estejamos sempre dando suporte para que o jiu-jitsu amazonense permaneça como referência mundial no esporte”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

As disputas acontecerão nas categorias pré-mirim, mirim, infantil, juvenil, adultos e master, a competição é organizada pela Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Profissional (FAJJPRO). Durante os dois dias de eventos estão confirmadas delegações vindo de Manacapuru, Tefé, Coari, Parintins, entre outros municípios.

“Além de fomentar o esporte, estaremos avaliando o nível técnico dos atletas para que eles estejam qualificados para competições locais e nacionais”, comentou o presidente da FAJJPRO, Fernando Barros.

A competição na Arena Amadeu Teixeira tem entrada gratuita.

Handebol

O Ginásio Renné Monteiro recebe hoje (22), às 8h, a Taça Manaus de Handebol Infantil. O evento conta com sete equipes divididas em duas chaves: A e B, nos naipes masculino e feminino. A competição é organizada pela Liga de Handebol do Amazonas (Liham) e serve de pontos para o ranking estadual da modalidade.

Futebol

O Estádio Carlos Zamith será palco da final do Campeonato Amazonense de Futebol 2023, a disputa entre Amazonas FC e Manauara EC acontece hoje (22), a partir das 15h30. Os times voltam a se enfrentar após empate sem gols no primeiro duelo da final. Os ingressos serão vendidos no dia do jogo, na bilheteria do estádio.

No Estádio Ismael Benigno acontece amanhã (23), às 15h, a disputa entre Tarumã E.C e Grêmio Recreativo Recanto da Criança. A partida é válida pela primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A3.

Futebol de Mesa

Amanhã (23), às 8h30, no Estádio Carlos Zamith, acontece a 3ª etapa da Copa Jonei Picanço, modalidade 12 Toques. Organizada pela Federação de Futebol de Mesa do Amazonas (Fefman), as disputas serão entre as equipes Banca Forte, Sul América, São Raimundo, Rio Negro e Nacional.

Futsal

Também no domingo (23), no Ginásio Renné Monteiro, acontece o Campeonato Amazonense de Futsal, Sub-9, Sub-11 e Sub-13. Organizado pela Federação Amazonense de Futebol de Salão (FAFs), os jogos acontecem a partir das 8h, com os times em busca das melhores colocações na primeira fase da competição.

Confira a programação

Ginásio Renné Monteiro

Competição: Taça Manaus de Handebol Infantil

Data: Sábado (22), às 8h

Organização: Liga de Handebol do Amazonas (Liham)

Entrada: Gratuita

Competição: Campeonato Amazonense de Futsal

Data: Domingo (23), às 8h

Organização: Federação Amazonense de Futebol de Salão (FAFs)

Entrada: Gratuita

Estádio Carlos Zamith

Competição: Final Campeonato Amazonense de Futebol – Amazonas F.C e Manaura E.C

Data: Sábado (22), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Entrada: Ingressos na bilheteria do Estádio

Competição: 3ª etapa da Copa Jonei Picanço, 12 Toques

Data: Domingo (23), às 8h30

Organização: Federação de Futebol de Mesa do Amazonas (Fefman)

Entrada: Gratuita

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol Feminino – Tarumã E.C e Grêmio Recreativo Recanto da Criança

Data: Domingo (23), às 15h

Organização: Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Entrada: Ingressos na bilheteria do Estádio

Com informações da Faar