Após eleições, Dermilson Chagas lamenta redução de deputados de oposição na Aleam

Com o novo formato da Assembleia Legislativa, após as eleições no último domingo (2) apenas Wilker Barreto (Cidadania) será oposição

O deputado estadual Dermilson Chagas (Republicanos), após o resultado das eleições do domingo (2) classificou como ruim para o povo amazonense, o resultado das eleições de 2022. Na visão do deputado que conquistou 20.532 votos, a população perde pelo parlamento contar agora apenas com um deputado estadual declaradamente de oposição, Wilker Barreto do partido Cidadania.

“Essas pessoas que votaram em mim foram pessoas compreensivas que entenderam o meu papel como deputado e agora vamos para um outro momento, uma outra realidade. Eu espero que a sociedade reflita. Todo mundo percebeu que este ano houve uma campanha milionária e isso não traz soluções para os problemas. Precisamos que o Estado gere emprego, precisamos de segurança pública, de uma saúde melhor, uma educação melhor e políticas públicas para aportar o Amazonas em um porto seguro. Perde a sociedade com um bom debate e a discussão. Fica agora uma voz solitária. Agora se a sociedade não quiser olhar para a Assembleia que tem o poder de fazer leis que mexem com a vida da população, é o povo que perde”, lamentou o deputado Dermilson Chagas.

Apesar do deputado não ter sido eleito para os próximos quatro anos, ele destacou que seu mandato continua, inclusive as denúncias. Dermilson Chagas que foi eleito em 2018 pelo Partido Progressistas tem mandato garantido até janeiro de 2023.

“Não vou perder a coerência. Ainda vou fazer alguns posicionamentos, algumas denúncias sérias que precisam ser investigadas por órgãos sérios que queiram zelar pelo dinheiro público”, afirmou

Balanço positivo

O deputado Dermilson Chagas também trouxe um balanço sobre os seus últimos dois mandatos que se encerram no dia 31 de janeiro. O parlamentar destacou leis que mudaram a vida da população de forma positiva e lembrou as emendas destinadas por ele para a saúde, educação, setor primário e demais setores, além das denúncias que geraram mudanças no Governo do Amazonas.

“Nós fizemos o nosso papel de legislar e fiscalizar o executivo e fizemos boas propostas. Nós fizemos boas leis como a que permitiu a parcela do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), como também a possibilidade de pagamento de faturas atrasadas de água e luz por cartão de crédito no momento do corte, assim como fiscalizamos. Esse é o meu papel”.

Com informações da assessoria