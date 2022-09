Após decisão judicial, Rede Amazônica encerra debate com candidatos ao governo do Acre

Afiliada da Rede Globo informou que vai recorrer da decisão e afirma que houve “abuso de autoridade”

A TV Globo se organizou para realizar simultaneamente debates com os candidatos aos governos dos 26 estados e Distrito Federal na noite desta terça-feira, 27. Mas uma decisão judicial impediu a que o debate no Acre chegasse até o fim.

No meio do debate, o jornalista Fábio Melo, que fazia a mediação, pediu desculpas e informou que o evento deveria ser encerrado.

A desembargadora Denise Castelo Bonfim determinou a participação do candidato David Soares Hall, do Agir, partido que não tem representação no Congresso Nacional.

Participavam do debate os candidatos cujos partidos têm representatividade no Congresso, conforme prevê a legislação eleitoral.

A emissora divulgou uma nota afirmando que vai recorrer da decisão:

“Por ordem da desembargadora Denise Castelo Bonfim, que determinou a participação do candidato David Soares Hall, do partido Agir, sem representação no Congresso Nacional, encerraremos o debate. A emissora informa que irá impetrar todos os recursos judiciais cabíveis e representação no CNJ (Conselho Nacional de Justiça) pelo evidente abuso de autoridade ocorrida hoje no Acre, que impediu que o debate com os candidatos com representatividade no Congresso Nacional pudessem debater e apresentar suas propostas aos eleitores.”

Com informações do Terra