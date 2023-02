Aos 15 anos, Rayssa Leal é campeã mundial de skate street nos Emirados Árabes Unidos

Medalhista olímpica e atual campeã mundial com apenas 15 anos, o destaque fica também por Rayssa Leal ter competido lesionada

A brasileira Rayssa Leal se tornou a campeã mundial de skate street neste domingo, 5, ao vencer o Campeonato Mundial disputado nos Emirados Árabes Unidos. Este é o primeiro título de Rayssa com 15 anos, já que ela fez aniversário no último mês. Além de alcançar os dois principais títulos do skate street, com a Liga Mundial e o Campeonato Mundial, Rayssa chega a 80 mil pontos no ranking de classificação e coloca “um pé” nas Olimpíadas de Paris 2024.

A semana da brasileira havia começado com bastante tensão após ela lesionar o punho direito nos treinos. No entanto, com sessões redobradas de fisioterapia, ela conseguiu competir normalmente.

Rayssa, um fenômeno do esporte nacional, marcou 255,58 pontos, ficando à frente de outra atleta que vem chamando a atenção no skate, Chloe Covell, de apenas 12 anos, que obteve 253,31 pontos. Na terceira posição, a campeã olímpica Momiki Nishiya, 15, com 253,11.

A final do Mundial

A competição começou com duas voltas na pista para cada atleta. Pâmela Rosa abriu as voltas para o Brasil. A skatista falhou nas manobras na primeira tentativa e ficou com nota de 12,21. Apesar de abrir com uma queda, a segunda volta teve uma recuperação da Pamela, que fez nota de 43,38.

Gabi Mazetto foi a segunda brasileira a se apresentar e ficou com nota de 58,64 porque não conseguiu executar sua última manobra. A segunda tentativa foi parecida e Gabi não conseguiu subir a nota. Para fechar, Rayssa Leal teve nota de logo 83,32 na primeira volta e foi uma das quatro atletas a passar dos 80 na pista.

Nas manobras únicas, Pamela e Gabi erraram as primeiras tentativas. Rayssa fez manobra tranquila no corrimão maior e alcançou nota de 85,04, se mantendo na disputa do pódio. Para reassumir a liderança em busca do título mundial, a Fadinha fez a melhor nota do dia na terceira manobra, 87,22. A duas manobras do fim, a brasileira acumulava 258,68.

Pâmela Rosa conseguiu boa nota na segunda manobra, 83,14. O mesmo aconteceu com Gabi, que subiu para 79,35. As duas precisavam de mais uma nota alta para tentar um pódio, após não se destacarem nas voltas. Pâmela voltou a cair nas últimas tentativas e terminou com somatória de 126,52, ficando em oitavo. Já Mazetto encaixou bem a parte de trás do skate para uma nota de 86,43 e subiu para sexta, com soma de 221,45.

Confira o resultado da final feminina:

1º Rayssa Leal (BRA) – 255,58

2º Chloe Covell (AUS) – 253,51

3º Momiji Nishiya (JAP) – 253,30

4º Rizu Akama (JAP) – 251,91

5º Funa Nakayama (JAP) – 240,79

6º Gabriela Mazetto (BRA) – 221,45

7º Paige Heyn (EUA) – 211,71

8º Pamela Rosa (BRA) – 126,52

Trajetória no Mundial

Medalhista olímpica e atual campeã mundial com apenas 15 anos, o destaque fica também por Rayssa Leal ter competido lesionada. Na última quinta-feira, 2, ela machucou o braço durante um um treino. No dia seguinte, ela teve dificuldades, mas passou para as semifinais. Vale destacar que Rayssa entrou já nas quartas de final por conta de ser a atual campeã.

Além da ‘Fadinha’, também disputaram a final as brasileiras Gabriela Mazetto e Pâmela Rosa. Rayssa Leal participou da primeira semifinal e avançou com 252,98 pontos, o que a deixou entre as três melhores do primeiro grupo. Já Gabi ficou com 221,56. Pâmela Rosa, por sua vez, passou com 219,43, na segunda semifinal.

Outras duas skatistas se classificaram através da repescagem. No geral, a melhor classificação foi da japonesa Akama Rizu, com 253,65. Rayssa ficou em segundo, Gabi em quinto e Pâmela em sexto. Dezesseis atletas competiram e quem avançou em oitavo foi a americana Paige Heyn, com 209,19.

Com informações de Estadão Conteúdo e On Board Sports