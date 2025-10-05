A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um edital em busca de empresas estrangeiras, fabricantes e distribuidoras do medicamento Fomepizol, utilizado como antídoto em casos de intoxicação por metanol. O medicamento não está registrado no Brasil pelo órgão e, por isso, é preciso identificar possíveis fornecedores em outros países.
As empresas interessadas têm o prazo de até 30 dias para participar do edital publicado pela Anvisa. As informações devem ser enviadas o mais breve possível e, de preferência, em inglês.
Em caráter emergencial, enquanto o Fomepizol não chega ao País, a Anvisa trabalha na identificação de farmácias de manipulação e laboratórios farmacêuticos aptos à preparação estéril de etanol grau farmacêutico, que poderá ser considerado como alternativa terapêutica ao medicamento, caso necessário.
Além disso, a agência anunciou ter entrado em contato com autoridades reguladoras internacionais sobre a autorização de comercialização do produto em seus respectivos países. As agências reguladoras da Argentina, México, União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, China, Suíça e Austrália foram consultadas pelo órgão brasileiro.
“Todas as medidas cabíveis dentro da competência da Agência estão sendo tomadas com a máxima urgência e em articulação com as autoridades envolvidas”, afirma a agência, em nota.