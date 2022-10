Anne Moura, candidata à vice-governadora, dá a luz ao primeiro filho

Nasceu na tarde desta quinta-feira, 06 de outubro de 2022, o primeiro filho da candidata à vice-governadora e secretária nacional de Mulheres do PT, Anne Moura e de seu companheiro Oscar Bessa. O bebê se chama Simón Luiz e nasceu saudável, pesando 3,900 kg.

Anne teve parto cesariana, está bem e se recuperando. Para ela, esse momento marca um portal em que se abrem muitas mudanças, uma delas, a da força e da vontade de construir um Amazonas e um Brasil melhor para o seu filho.

“Foi muito importante para mim como mulher e como militante, viver toda a minha gravidez fazendo campanha. Com certeza trazer uma criança ao mundo é especial, mas fazer isso buscando um lugar melhor para ela viver é muito gratificante. Simón já chegou trazendo a esperança de um futuro melhor, mais fraterno, amoroso e acolhedor para todos e todas”, declarou.

Anne deve seguir em campanha de forma remota, enquanto se recupera e vive o seu puerpério. Ela adianta que estará dedicada a dar todo amor para seu bebê, mas que também se preparou para o segundo turno, e fará de tudo para estar a par de todas as demandas e anseios da população, principalmente das mulheres, que vivem ou já viveram esse momento, infelizmente, desamparadas ou mal assistidas pelo Estado.

Mães no Amazonas

Nesta semana, O Portal Radar Amazônico, denunciou que as maternidades Dona Lindu, Ana Braga e Balbina Mestrinho estavam com demora no atendimento, falta de leito e de energia elétrica, prejudicando o atendimento a mulheres grávidas. Uma delas, a técnica de enfermagem Amanda de Oliveira, morreu junto de seu bebê. A causa da morte foi por um trabalho de parto prolongado. Amanda tinha diagnóstico de gravidez de risco e não recebeu atendimento emergencial.

“O meu maior sonho é que toda mulher possa ser bem assistida, amparada e acolhida durante este momento. O parto é com certeza o dia mais especial na vida de toda mãe e não podemos mais aceitar violências obstétricas e neonatais, e que mulheres deem a luz em corredores porque não há leito para elas. Vou continuar lutando por isso”, finalizou Anne.

*Com assessoria