Anitta assina com mesma gravadora de Ariana Grande e Taylor Swift, diz revista americana

Após encerrar seu contrato com a Warner Music de forma pouco amigável, Anitta assinou contrato com a gravadora Republic Records, selo do grupo Universal. Artistas como Ariana Grande, Taylor Swift e The Weeknd fazem parte da empresa.

A informação foi divulgada ontem (20), pela revista norte-americana Variety, que afirma que “fontes próximas ao acordo” confirmaram a notícia.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa da cantora, mas não obteve resposta até o momento da publicação. O espaço permanece aberto.

A cantora deixou a Warner no dia 4 de abril, após 11 anos de parceria e em meio a polêmicas e críticas públicas da artista. “A Anitta gostaria de agradecer à Warner Music por todo o apoio. E a equipe Warner deseja a Anitta todo o melhor no futuro”, disse em nota na época.

No mês anterior, ela fez um longo desabafo após ser homenageada pela gravadora durante o Dia das Mulheres, revelando que já havia pedido ao CEO para que seu contrato fosse encerrado, mas sem sucesso.

Segundo Anitta, ela não recebia apoio da Warner para promover suas músicas. “Me respeitem, uma jovem mulher, dando pelo menos um pouco de importância à conversa justa, honesta e respeitosa que pedi com vocês”, escreveu na ocasião.

A cantora disse que vai lançar suas últimas canções em parceria com a gravadora. “Vão marcar o final da minha parceria com a Warner, vamos celebrar essa jornada que foi incrível”, disse no anúncio.

Com informações do Estadão