Angélica é detonada após sugerir vibrador para o dia das mães: ‘Deselegante’

A apresentadora Angélica se tornou alvo duras críticas na internet após sugerir em seu Instagram, um brinquedo sexual como presente de dia das mães.

A loira acumula mais de 16 milhões de seguidores e aparentemente eles não gostaram da sugestão que a artista deu. Isso porque a famosa compartilhou a foto de um vibrador para promover o produto e usou a data comemorativa.

“Já pensou em dar vibrações de bem-estar para a sua mãe? Mas não apenas as que vão no abraço apertado ou num cartão bonitinho. Estamos falando daquela que solta serotonina e ocitocina no sangue, tem 10 tipos de vibração e visual discreto,” ela escreveu no post.

A publicação gerou revolta entre os seguidores

A postagem dividiu opiniões, alguns gostaram, e outros acharam a sugestão “deselegante” e “desrespeitosa”: “Você já se imaginou recebendo dos seus filhos um vibrador?”, perguntou um. “Falta de respeito, que deselegância”. disparou outro.

E também tiveram seguidores que apoiaram Angélica: “Quanto tabu… Parece que deram celular com internet pra galera do século XIII. Que loucura”, criticou uma internauta. “Gente, para quê esse auê? Se não quer presentear, não presenteia. Simples! Para quê tanto chilique?”, opinou outra.

*Com informações de Terra