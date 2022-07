Anestesista é preso por estupro durante cesárea no RJ

O médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso em flagrante por estupro na madrugada desta segunda-feira, 11, em São João Meriti, no Rio de Janeiro. Ele é acusado de abusar de uma paciente durante uma cesárea no Hospital da Mulher, no munício da Baixada Fluminense. A informação é da TV Globo.

De acordo com informações, a investigação da conduta do anestesista começou após funcionários filmarem Bezerra colocando o pênis na boca de uma paciente, que estava desacordada, durante participação do parto dela.

A polícia informou que a equipe trabalhava com o médico começou a desconfiar por causa do excesso de sedativos aplicado por ele.

“É preciso destacar a atuação de uma equipe de enfermagem, profissionais de saúde exemplares que notaram em outras cirurgias o movimento do corpo do médico. Para que houvesse uma prova, eles decidem filmar, verificar se estava acontecendo aquilo que eles realmente imaginavam. O criminoso ministrava droga para que ele conseguisse cometer o crime”, afirmou a delegada Barbara Lomb, da Delegacia da Mulher, em entrevista para a TV Globo.

Giovanni Quintella Bezerra tem 32 anos e concluiu a especialização médica em anestesia há dois meses.