Amom Mandel é eleito deputado federal pelo AM com votação recorde

Com 73,12% dos votos apurados, o vereador de Manaus Amom Mandel (Cidadania) é o primeiro deputado federal eleito do Amazonas neste pleito. Ele atingiu 262.673 votos que lhe garantem a eleição sem precisar de ajuda dos demais candidatos da coligação. É um fenômeno eleitoral. “Vou ter um treco. Meu sonho é colocar o Amazonas como prioridade do Brasil. Mudar o Amazonas é o propósito da minha vida. O Estado merece e nosso povo merece”, disse o deputado federal eleito.

O segundo candidato mais votado para deputado federal amazonense, o Capitão Alberto Neto, candidato à reeleição, precisará dos votos de legenda. Ele já contabilizava 121.156 votos, mas o segundo colocado da chapa do PL, Alfredo Nascimento, ex-senador, ex-ministro e ex-prefeito de Manaus, tinha apenas 33.060 votos. Rodrigo Sá, ex-diretor do Detran-AM, vinha em terceiro lugar com 9.744 votos. A soma dos candidatos do PL precisará atingir o quociente eleitoral, calculado em pouco mais de 170 mil votos.

Boicotado

Aos 21 anos, Amom foi nitidamente boicotado pela direção da federação partidaria PSDB/ Cidadania. Primeiro na formação da chapa, que lhe deixou pouca ajuda para atingir o quociente eleitoral. E teve apenas um segundo de tempo no horário eleitoral gratuito, no rádio e na TV. “Beba água” e “use o cinto” foram algumas das poucas mensagens que conseguiu transmitir.

O “Harry Potter”, como ficou conhecido nas mídias sociais, fez mandato destacado, na Câmara Municipal, pela postura crítica. E foi adotando passos que conquistaram o eleitorado: recusou subir no palanque de Arthur Virgílio e registrou propostas para o mandato em cartório, entre outras coisas.

Recorde

Amom já é o candidato com maior percentual de votos de Manaus e o recordista estadual. O recorde anterior era de Arthur Bisneto, que, em 2014, se elegeu deputado federal com 250.916 votos (15,13% do total). Só que Bisneto contava com a poderosa ajuda do pai, o então prefeito de Manaus Arthur Virgílio, e a expressiva máquina da Prefeitura de Manaus.

*Com PMS