Jornalistas trabalham no Carnaval: cobrem escola de samba, bloco de rua, festas regionais. Por isso, ninguém estranhou quando Maurício Santos, de 26 anos, abordou foliões na Lavagem da Esquina do Padre, uma festa tradicional em Caetité (BA).

Com uma equipe reforçada, camiseta da Rede Globo, microfone e câmera, ele entrevistou até o prefeito da cidade, Valtécio Aguiar, e a deputada estadual Ivana Bastos.

Só tinha um problema: Maurício não é jornalista, não trabalha na Globo e tudo não passava de uma fantasia de Carnaval.

Grupo pensou junto

Os amigos criaram um grupo para definir a fantasia. Segundo Maurício, que na verdade é formado em administração, ele e mais 24 amigos criaram um grupo no WhatsApp com o objetivo de ir à festa da cidade vizinha —eles moram em Malhada de Pedras (BA).

O evento aconteceu no dia 20 de janeiro, no pré-Carnaval. “Nessa festa acontece o tradicional cortejo, onde as pessoas se fantasiam e concorrem a vários prêmios, então resolvemos buscar ideias para fazermos algo que chamasse bastante atenção”, disse ao UOL.

A estratégia foi pensada com antecedência. “Pesquisamos por dias, e então chegamos à conclusão de irmos fantasiados de repórter e gerar um certo entretenimento. Durante a festa, nos dividimos pela cidade para não ficar tão na cara que era uma trollagem e parecer mais real.”

R$ 250 e gambiarras

A fantasia custou R$ 250. O disfarce do grupo era bem realista: tinha camiseta, bermuda, crachá, câmera, fone e microfone — tudo com logo da Globo e Globeleza, selo da cobertura do Carnaval da emissora.

“O fone que eu usei era velho e não funcionava. A câmera achamos em um anúncio no Facebook e também não funcionava. Colocamos uma lanterna e amarramos com fita isolante preta. O microfone foi feito em uma impressora 3D e com pedaços de cano”, conta Maurício Santos.

Prefeito e deputada foram “entrevistados”. “Entrevistamos o prefeito da cidade, Valtécio Aguiar, e a deputada estadual mais votada da Bahia, Ivana Bastos, entre diversas outras pessoas”, lembra Maurício, que diz que ninguém desconfiou de nada. Durante o Carnaval, parte do grupo foi para Salvador e está repetindo o look pela capital baiana.

“Deram a entrevista numa boa, falaram super sérios e felizes e foram saber que era trollagem depois”, se diverte Maurício Santos.

Quando descobriu, o prefeito levou tudo na brincadeira. Nas redes sociais, ele depois comentou:

“Essa brincadeira tem perfeitamente o espírito de descontração e alegria do nosso Carnaval da Diversidade. Parabéns pela criatividade e simpatia de todos!”, publicou o prefeito Valtécio Aguiar.

Objetivo era se divertir

O grupo não esperava a repercussão. “Não imaginei que viralizaria dessa maneira, fiz o vídeo com o intuito de nos divertimos com as cenas pós-festa. Agora já soma mais de 5 milhões de visualizações juntando TikTok e Instagram”, afirmou Maurício.

Agora, estão dizendo que ele leva jeito para ‘ser repórter’. Maurício conta que muitas pessoas estão elogiando sua performance e dizendo que ele leva jeito para a profissão. “Diversas pessoas, inclusive, estão marcando a emissora nos comentários pedindo para me contratar”.

Com informações do Uol