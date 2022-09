Amazonino Mendes recebe apoio do povo de Manacapuru durante ‘jipada’ na cidade

Entre as propostas de Amazonino para a cidade, está a interligação de Manacapuru com Manaquiri

O candidato ao Governo do Amazonas Amazonino Mendes (Cidadania) percorreu as ruas de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), durante cerca de duas horas, no ‘jipe elétrico’, na tarde de ontem (22). Ao lado do candidato a vice-governador, Humberto Michiles (PSDB), Amazonino recebeu o apoio do eleitor da Cidade das Cirandas, conhecida como Princesinha do Solimões, que pediu a volta de “Negão” ao Executivo Estadual.

“Sentir o carinho do meu povo, da minha gente querida de Manacapuru, me deixa confortável e com a certeza de que ergui um legado em Manacapuru. E vamos continuar construindo legados a partir de 2023, com a permissão de Deus e do meu povo amazonense”, disse Amazonino.

Manacapuru é uma das cidades contempladas pelo projeto de infraestrutura que será implementado por Amazonino Mendes a partir de 2023, caso eleito governador do Amazonas, com a interligação da Terra das Cirandas com Manaquiri. “Temos uma obra também que é exatamente Manaquiri-Manacapuru. Isso para permitir que o manauara saia de carro sem usar balsa. Um novo Amazonas está se constituindo. Só depende de você”, disse.

Amazonino e Humberto Michiles vão estender também as ações voltadas para tirar o Amazonas do Mapa da Fome, com o aumento do auxílio estadual para R$ 450; além do estímulo à geração de emprego e renda na cidade, entre outros projetos. “Amazonino é o melhor governador que tem. É o melhor para o estado do Amazonas”, disse o mototaxista Hilton Morais, que participou da ‘jipada’.

Ações

Entre as ações executadas nas gestões de Amazonino como governador, em Manacapuru, destacam-se: construção do Cirandódromo (Parque do Ingá); implantação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e do Terceiro Ciclo; reforma, ampliação e construção de Unidades de Saúde; aquisição de ambulâncias com UTI, de Delegacia de Polícia, da Delegacia especializada em crimes contra a Mulher; construção e reformas de escolas; pavimentação da estrada AM 352 Manacapuru/ Novo Airão, construção da rodoviária, da ponte sobre o rio Ariaú. No mandato tampão (2018), Amazonino garantiu que Manacapuru voltasse a receber os repasses do Fundo de Saúde que estavam atrasados há várias gestões. Ao todo, a cidade foi contemplada com aproximadamente R$ 2 milhões. Amazonino autorizou, na época, o convênio com a Prefeitura de Manacapuru no valor de R$ 8.310.423,19, para a reforma e ampliação do Hospital Lázaro Reis e Maternidade Cecília Cabral.

Com informações da assessoria