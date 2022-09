Amazonino Mendes afirma que vai garantir energia solar aos moradores de baixa renda

Candidato ao governo também promete construir dez mil casas populares com energia solar

Em entrevista ao radialista Valdir Correia, da rádio Difusora Amazonas, o candidato ao Governo do Estado Amazonino Mendes (Cidadania) disse hoje (29), que os moradores de baixa renda terão acesso à energia solar, caso ele seja eleito. Amazonino reafirmou o compromisso de construir casas populares com a energia fotovoltaica (solar), na retomada do programa de habitação do Governo do Amazonas.

“Eu quero fazer bastante casas populares e todas com energia solar. Veja bem… e com a energia solar. A pessoa não vai pagar mais a conta de luz. Ela vai economizar. Então, economiza o que iria pagar com a energia e usa esse dinheiro pra resolver outros problemas. Vai economizar, além de morar bem, terá uma energia segura, pronta, tranquila, limpa”, assegurou Amazonino.

“Agora, não quer dizer que isso irá apenas para as casas que vou fazer. Eu quero encher os bairros de Manaus com isso. Eu quero levar isso pra mais gente, do meu jeitão, para o povo se livrar disso. Porque energia, hoje, sufoca as pessoas. E, com isso, eu acabo com a história dos gatos e resolvo todos os problemas. Vamos gastar menos combustível para gerar energia, vamos ter energia limpa, barata. Isso o povo pode aguardar. O Amazonino é um obstinado. Assim como eu fiz a UEA (Universidade do Estado do Amazonas), que ninguém acreditava – eu me lembro que diziam que era impossível -, eu fiz logo em Manaus e no interior. Então, eu vou fazer também isso para o meu povo”, informou Amazonino.

Amazonino Mendes relembrou que construiu o maior conjunto habitacional com casas populares da história do Amazonas na década de 1990, o Nova Cidade. “Construí o maior conjunto habitacional do Brasil. Interessante que fiz com dinheiro próprio. A minha vontade, o meu desejo, de dar ao povo, um abrigo, uma moradia, o direito elementar, o direito de morar com dignidade”, disse.

Na entrevista, o candidato da chapa “A Força do Povo” estava acompanhado do candidato a vice-governador Humberto Michiles (PSDB).

Com informações da assessoria