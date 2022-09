Amazonino faz ‘jipada’ em Manaus com bandeiraço nas ruas de bairros da zona Oeste

Candidato ao Governo sentiu o carinho dos moradores do Alvorada, Redenção e Dom Pedro

No “jipe elétrico”, o candidato ao governo do Amazonas, pela Federação PSDB-Cidadania, Amazonino Mendes (Cidadania), percorreu, no fim da tarde de hoje (27), os bairros da zona Oeste de Manaus, onde acompanhou o mega bandeiraço dos ativistas da chapa “A Força do Povo”.

Em aproximadamente duas horas de “jipada”, Amazonino recebeu apoio dos eleitores dos bairros Redenção, Alvorada e Dom Pedro. O grito de “Volta, Negão” emocionou o candidato que tem as melhores propostas para tirar o Amazonas do atraso em que se encontra.

“Sentir esse apoio do meu povo, na reta final da campanha, nos deixa com o coração cheio de amor e com muita responsabilidade para levar o Amazonas a um novo patamar de desenvolvimento econômico e social. É com a força deste povo que vou governar este Estado e garantir a dignidade que o amazonense merece”, comentou.

A autônoma Val Silva decretou a vitória de Amazonino Mendes nas Eleições de 2022. “Volta, Negão. Ele é o melhor, ele é maior político. E vai vencer e estar lá para nos governar”, frisou.

Amanhã (28), o ex-governador do Amazonas vai se reunir com lideranças políticas do interior. Pela parte da tarde, Amazonino vai até a zona Sul de Manaus, onde realizará mais uma “jipada”.

Com informações da assessoria