Amazonino convoca idosos a sair de casa para o exercício do voto no próximo domingo

Aos 82 anos de idade, Amazonino Mendes concorre ao quinto mandato como governador do Estado

A menos de quatro dias da eleição, o candidato ao Governo do Estado, pela Federação PSDB-Cidadania, Amazonino Mendes, convocou hoje (28), o público da terceira idade para exercer, no próximo domingo (02/10), o direito democrático do voto.

“Você que já batalhou muito na vida, lutou muito na vida, a famosa faixa da terceira idade. Meus companheiros e companheiras, eu os convoco para votar. Vamos votar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelas nossas famílias, por esse povo bom”, convocou Amazonino.

Amazonino Mendes destacou a importância do grupo etário para a sociedade amazonense. “Tua situação de velho, é uma situação consciente, de uma pessoa digna, pessoa que viveu a vida com decência. Claro que você tem muito a contribuir. Nós não podemos prescindir de você. Você é valioso. Seu voto é muito valioso. Eu te espero nas urnas, agora, no domingo”.

Ações

Em mandatos como governador, Amazonino Mendes implantou os três Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (CAIMIs) que existem até, hoje, em Manaus, segundo relatório divulgado pela assessoria da campanha.

Na educação, criou o Programa de Alfabetização de Adultos, garantindo acesso a milhares de idosos em Manaus. Em sua última passagem pela prefeitura, Amazonino reformou a Fundação Doutor Thomas, referência no atendimento aos idosos da capital. Na administração como governador, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), a Sociedade São Vicente de Paulo-Casa do Idoso recebeu recursos para reestruturação.

Amazonino Mendes realizou ainda a implantação do Programa Especial de Nutrição com suplemento alimentar na Fundação Dr. Thomas, que aumentou a longevidade dos internos para acima da média nacional; garantiu atendimento a milhares de idosos pelo Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso (PADI) com equipe multiprofissional; entre outras ações, mostram os dados do documento da assessoria.

Com informações da assessoria