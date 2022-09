Amazonas registra 97 casos de varíola dos macacos

Na segunda-feira (26), o Amazonas registrou oito novos casos de varíola dos macacos.

Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP/AM), ao todo, já são 97 casos confirmados no estado.

Os oitos novos casos são em pessoas do sexo masculino, com idade de 22 a 30 anos.

O início dos sintomas ocorreu no período entre 4 a 17 de setembro.

Os principais sintomas informados: febre, cefaleia, erupção cutânea, tosse, astenia/fraqueza, edema peniano, linfadenopatia localizada.

Os casos foram notificados entre 14 a 21 de setembro deste ano.

Os pacientes não necessitaram de hospitalização, seguem estáveis, em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pelo CIEVS Manaus.

Até o momento, o Amazonas tem 283 notificações, sendo 97 confirmados, 117 descartados, 69 suspeitos e nenhum registro de óbito pela doença.

Perfil dos pacientes

Dos 97 casos confirmados, 94 são do sexo masculino e 3 do sexo feminino, com idade mínima de 20 anos e a máxima de 57 anos.

O boletim, informa que 57% dos casos confirmados tiveram contato íntimo, incluindo sexual, com desconhecido/a(s) e ou parceiro/a(s) casual(is) ou múltiplas, nos últimos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas.

Prevenção

O comunicado de risco divulgado pela FVS traz informações para a população sobre como se prevenir contra a Monkeypox:

– Evitar parcerias sexuais anônimas;

– No caso do aparecimento de lesões características de Monkeypox, ou diagnóstico confirmado, comunicar as suas parcerias sexuais dos últimos 21 dias, para realização de autoexame;

– Os casos suspeitos de Monkeypox devem utilizar máscara e roupas cobrindo as lesões;

– Higienizar as mãos frequentemente;

– Não compartilhar alimentos, objetos de uso pessoal, talheres, roupas ou roupas de cama;

– Buscar um serviço de saúde nos casos de aparecimento de lesões (bolhas) ou feridas.