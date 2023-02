Amazonas realiza atendimentos por especialidades para quase 2 mil pacientes regulados

Neste sábado (11/02), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), iniciou os atendimentos por especialidades na Policlínica Codajás e Gilberto Mestrinho, ambas na zona Centro-Sul de Manaus. O objetivo é atender com mais rapidez os pacientes regulados que compõem a fila de espera do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

A intensificação faz parte do plano do governo de 100 dias, e tem o intuito de alcançar todas as zonas geográficas de Manaus nas próximas semanas.

O secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, acompanhou os atendimentos e explicou que, com a pandemia, muitas consultas tiveram que ser canceladas, mas agora, os atendimentos intensificados vão oferecer assistência à população.

“Nós iniciamos este primeiro mutirão de consultas e exames complementares e, com isso, vamos conseguir zerar algumas filas. Além disso, vamos conseguir reduzir o tempo de espera e, também, vai melhorar mais ainda o atendimento da população”, afirmou.

Especialidades

Na Policlínica Codajás, foram ofertadas as especialidades médicas de endocrinologia, reumatologia, oftalmologia, ortopedia, psiquiatria, dermatologia, ginecologia, otorrinolaringologia e cardiologia; além dos exames de mamografia, eletrocardiograma, ultrassonografia de abdome total, bem como a testagem rápida para sífilis, HIV e hepatites B e C e aplicação de vacinas.

A dona de casa Lília Nascimento, de 58 anos, ressalta que graças à intensificação pôde ser consultada com mais rapidez. “Estava precisando muito, só tenho a agradecer por essa ação”, disse Lília, após ser consultada na Policlínica Codajás.

A expectativa é de que na Policlínica Codajás sejam atendidos 512 pacientes, pelas especialidades médicas, e mais de 120 atendimentos com exames, além da disponibilidade de 500 doses de vacinas para o público em geral, o que possibilitará aproximadamente 1.130 pessoas assistidas na unidade.

O marítimo Afonso Rodrigues, 55, também esteve na Policlínica Codajás, passando pela consulta com otorrino. “Eu estou muito agradecido pelo trabalho e desempenho das pessoas que trabalham na Policlínica. Surgiu um problema no meu ouvido, eu marquei aqui na unidade e já fui atendido, foi muito rápido”, contou.

E na Policlínica Gilberto Mestrinho foram oferecidas as consultas de cirurgia geral, cardiologia, ortopedia, neurologia e dermatologia para pacientes regulados, e os exames de ultrassonografia, eletroencefalograma, eletrocardiograma e raio-X, totalizando 420 procedimentos, além de serem disponibilizadas 300 doses de vacinas.