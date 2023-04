Amazonas FC é campeão do Barezão 2023 e conquista seu primeiro título estadual

O Estádio Carlos Zamith recebeu hoje (23), o confronto de volta entre Amazonas e Manauara, válido pela final do Campeonato Amazonense de Futebol 2023. Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), o confronto terminou em 1 a 0, com gol do artilheiro Luan Santos para o Amazonas FC, levando a equipe ao título do Barezão 2023.

“Ficamos felizes que iniciamos o Barezão 2023 com um clássico e finalizamos com um confronto inédito e histórico entre o Amazonas e Manauara. O governador Wilson Lima não mede esforços para fortalecer os clubes profissionais do estado, incentivando sempre essas equipes a alcancem a elite do futebol brasileiro”, declarou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Com o desempenho no campeonato estadual, os times garantiram vaga na Copa Verde e Copa do Brasil. O Amazonas FC representará o estado na Série C do Brasileiro 2023, acesso conquistado ainda em 2022. Já o Manauara EC representará o estado na Série D do Brasileirão.

Amazonas FC

Criado em 2019, o Amazonas FC conquistou seu primeiro título estadual, depois de um empate sem gols no jogo de ida. Na volta, no Estádio Carlos Zamith, a Onça Pintada, da zona Leste, levantou a taça de campeão.

A busca pelo título estadual começou no dia 28 de janeiro, com o clássico entre Rio Negro e Nacional (Rio-Nal), organizado pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), e finalizou hoje (23), na final inédita entre Amazonas FC e Manauara EC.

Revitalização

O Governo do Amazonas, por meio da Faar, realizou serviços de manutenção em todos os estádios administrados pela pasta para a realização do campeonato. Para receber os jogos da grande final, o Estádio Carlos Zamith contou com uma atenção especial no gramado que recebeu corte, poda, adubação, irrigação especiais e novas marcações. Além da manutenção e pintura predial, como as arquibancadas e uma nova comunicação visual.

Com informações da Faar