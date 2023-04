Amazonas conquista primeira medalha de ouro nos JUBs Praia 2023

A estudante do 7° período de Educação Física do Centro Universitário do Norte (UniNorte), Ketellen Fernandes, conquistou na quarta-feira (26/04), o primeiro ouro para o Amazonas na 12ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) Praia.

A competição, que é organizada pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), está sendo realizada em São Luís, no Maranhão.

Participando pela primeira vez dos JUBs Praia, Ketellen Fernandes, 21, mostrou todo o seu talento e garantiu o mais alto lugar do pódio, após vencer quatro lutas.

Atleta da categoria -50kg, Ketellen começou nas disputas vencendo a atleta de Pernambuco, por 3 a 1. Em seguida, venceu a adversária de Sergipe com facilidade, por 3 a 0. Depois, mais uma vitória na semifinal, por 3 a 1, contra a representante do Espírito Santo. O ouro veio na luta contra atleta do Ceará, que foi derrotada por 3 a 0.

A atleta, que no começo do ano foi medalhista de bronze no Campeonato Brasileiro de Beach Wrestling, realizado no Rio de Janeiro, falou com alegria da conquista.

“Eu estava bem preparada, tanto na parte física, quanto na parte específica e isso foi fundamental para o meu resultado. Meu primeiro JUBs Praia está sendo uma experiência incrível e eu fico muito feliz por fazer parte de tudo isso”, destacou.

Disputa do bronze

No beach tênis feminino, mais vitórias para o Amazonas. A dupla Érika Nascimento e Larissa Monteiro, da Uninilton Lins, fizeram cinco jogos e amanhã (27/04), irão disputar o bronze da categoria.

No primeiro jogo, vitória por 6 a 1 contra a dupla paraense. Em seguida, foi a vez de derrotar o Rio Grande do Norte por 6 a 1. A dupla maranhense também não foi páreo para as amazonenses, que venceram por 6 a 0. Nas quartas, vitória por 6 a 1 sobre Pernambuco. Na semifinal, um duelo de tirar o fôlego contra a dupla do Mato Grosso do Sul. Ao fim da partida, as amazonenses sofreram revés por 6 a 8, e irão disputar o bronze contra a Paraíba.

Vitórias

O time de basquete masculino 3×3 da Universidade Nilton Lins foi destaque na competição, estreando com vitórias nos dois jogos desta quarta-feira (26/04).

No primeiro duelo, a equipe não contou conversa e atropelou os adversários do Piauí por um placar de 22 a 04. No jogo seguinte, outra vitória, dessa vez por 22 a 06 sobre a equipe de Roraima.

O vôlei 4×4 misto da Uninilton Lins também garantiu mais uma vitória, ao vencer a equipe do Espírito Santo por 2 sets a 0, com parciais de 22×20 e 21×10.

No futevôlei, a dupla amazonense Pedro Oliveira e Wanderson dos Santos, da Faculdade Martha Falcão, venceu a dupla baiana por 19 a 17.

Outros resultados

Os atletas da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Evellen Tarrany e Lucas Teixeira competiram no beach wrestling, mas acabaram não classificando para o pódio da categoria.

A dupla masculina de vôlei de areia da Uninilton Lins tentou, mas acabou sofrendo revés na disputa contra o Rio Grande do Sul por 2 sets a 1, com parciais de 11×21, 21×16 e 6×15.

Vale ouro

Hoje (27/04), a dupla Larissa e Vevetinho, da Uninilton Lins, fará a disputa pelo mais alto lugar no pódio contra Pernambuco, na categoria mista do beach tênis.

A competição – Aproximadamente 1,6 mil pessoas estão participando da 12ª edição dos JUBs Praia, representando 24 estados brasileiros, entre elas atletas, técnicos, dirigentes, árbitros, staffs, voluntários e comitê organizador.

O Amazonas possui 24 atletas, nos naipes masculino, feminino e misto, competindo em seis modalidades, são elas beach wrestling (categoria e absoluto), beach tênis, voleibol de praia, vôlei 4×4 misto, futevôlei e basquete 3×3.

*Com informações da assessoria