Amazonas confirma 37 casos da varíola dos macacos e outros 25 suspeitos

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), informou, na quarta-feira (07/09), a situação epidemiológica da Monkeypox no Amazonas, com mais cinco casos notificados da doença. Os detalhes do documento estão disponíveis no site da Fundação, no endereço www.fvs.am.gov.br.

Neste informe, o atual cenário no Amazonas é de 122 notificações, sendo 37 confirmados, 60 descartados, 25 suspeitos e nenhum registro de óbito pela doença.

A SES-AM informa que, durante o feriado da Semana da Pátria – nesta quarta-feira (07/09) –, os Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), na capital, estão orientadas para realizar atendimento de casos suspeitos de Monkeypox. As unidades funcionarão normalmente, em plantão 24h.

Orientações de prevenção para a população