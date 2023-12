Amanhã tem ‘Sabadão da Saúde’ com vacinação e serviços em 176 unidades da Semsa

Com o objetivo de promover a saúde e facilitar o acesso da população aos serviços da atenção básica, a Prefeitura de Manaus realiza o “Sabadão da Saúde”, amanhã (2), das 7h às 12h, em 176 unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), distribuídas por toda a cidade. A mega-ação vai ofertar acompanhamentos do Bolsa Família, vacinação, pré-natal e atendimento odontológico para gestantes, coleta do preventivo do câncer do colo uterino, atendimento a hipertensos e diabéticos, entre outros serviços.

As 176 unidades de saúde mobilizadas no mutirão vão ofertar atendimento à população na modalidade porta aberta, sem necessidade de agendamento. A lista completa com unidades e endereços está disponível em bit.ly/locaissabadaosaude. Os usuários devem exibir documento de identificação original com foto, CPF e Cartão Nacional de Saúde, além da caderneta de vacinação.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, pontua que o “Sabadão da Saúde” busca ampliar o acesso do público à assistência básica, ofertando atendimento nas unidades em datas e horários alternativos. Essa edição, ele enfatiza a atenção a gestantes, hipertensos e diabéticos acompanhados na rede municipal, mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos para a coleta do preventivo, além de grupos prioritários, para vacinação contra a influenza, e a população de 0 a 14 anos, para atualização vacinal.

“Temos hipertensos e diabéticos que precisam do acompanhamento para evitar complicações de saúde, mulheres que devem realizar o preventivo, jovens e crianças em atraso com as vacinas. Estamos com equipes capacitadas para atender esses públicos, em horários estratégicos, levando a saúde para mais perto da população”, diz.

Djalma assinala ainda, como novidade dessa edição, as consultas de saúde para usuários que recebem o “Bolsa Família”, exigidas para a manutenção do benefício.

“Chamamos as pessoas atendidas pelo programa para comparecer nas unidades e fazer o acompanhamento. E que aproveitem também para trazer e vacinar suas crianças”.

Imunização

Também no “Sabadão da Saúde” será reforçada a vacinação contra a influenza e a multivacinação. Os objetivos das estratégias de imunização, respectivamente, são fortalecer a proteção de 18 grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde contra síndromes gripais, e ampliar a cobertura vacinal da população de 0 a 14 anos contra doenças imunopreveníveis, como poliomielite e sarampo.

Djalma enfatiza que mesmo as pessoas dos grupos prioritários que já receberam a vacina contra a influenza neste ano devem receber nova dose na atual etapa.

“Esta é uma nova era na imunização no Norte, pois agora aplicamos a vacina dentro do período de sazonalidade das síndromes gripais, que inicia neste mês. Quem não tomar a vacina agora só deverá tomar no final de 2024, e poderá ter menos proteção contra a gripe até lá”, diz.

O subsecretário reitera que manter os índices de cobertura vacinal elevados é importante para preservar a saúde e o bem-estar da população e para reduzir o risco de ressurgimento de doenças já controladas ou erradicadas.

Como parte do trabalho para o reforço da cobertura vacinal, a Semsa Manaus promoveu, no último sábado (25), o “Dia D” da vacinação contra a influenza e multivacinação. Ao todo, foram 35 mil pessoas imunizadas contra a gripe e doenças do calendário básico, numa ação que envolveu o trabalho de 1.650 servidores em 167 salas de vacina da rede básica, além de mais de cem postos volantes em comércios, escolas, igrejas e outros locais de grande circulação.

Com informações da Semsa