Aluna egressa do Mestrado da Fiocruz Amazônia, recebe Prêmio Jovem Pesquisador 2022

medicinaAluna egressa do Programa de Pós-Graduação em Biologia da Interação Patógeno-Hospedeiro (PPGBIO-Interação) do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/ Fiocruz Amazônia), Raimunda Sandra Pacheco de Souza teve o seu trabalho premiado com o segundo lugar do Prêmio Jovem Pesquisador na Categoria Mestrado do 57o Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (MEDTROP 2022). Trata-se do maior evento multidisciplinar em Medicina Tropical da América Latina, reunindo especialistas de diversas áreas, que acontece em Belém(PA), entre os dias 13 e 16/11. O trabalho, intitulado “Padronização da extração de DNA de baço a serem usadas como protocolo para detecção de parasitas da malária humana por qPCR”, foi anunciado entre os vendedores na abertura do evento, ocorrida no último domingo, 13/11.

O prêmio tem como objetivo estimular e promover o reconhecimento dos trabalhos de jovens pesquisadores na área de medicina tropical. Para Raimunda Sandra, a premiação tem um significado especial. Ela conta que teve como orientadores os pesquisadores do ILMD Fiocruz Amazônia, Marcus Lacerda e Gisely Cardoso. “Meu trabalho teve como objetivo contribuir para a ampliação do diagnóstico da malária. Conseguir o segundo lugar numa premiação tão relevante, com trabalhos de todo o País, é motivo de muita alegria para mim. O sentimento é de gratidão à Fiocruz Amazônia pela oportunidade de cursar o Mestrado, à Fundação de Medicina Tropical, que cedeu espaço para as atividades laboratoriais e aos meus orientadores e equipe, que tornaram possivel a concretização desse estudo”, afirmou

Este ano, a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical completa 60 anos e retoma os eventos presenciais. A entidade é uma das mais antigas e atuantes sociedades científicas do Brasil. Anualmente, o evento reúne mais de 3.000 participantes. Em 2020, o MEDTROP foi cancelado e em 2021 ocorreu de forma online, o MEDTROP PLAY. No Medtrop, a programação científica é acrescida de Reuniões Satélites, a exemplo da Reunião Aplicada de Doenças de Chagas e Leishmaniose (Chagasleish), Workshop sobre vetores de doenças tropicais (Entomol9), Fórum de Doenças Negligenciadas (Fórum DN), o Workshop da REDE-TB (Rede de Tuberculose) e 2º Fórum COVID-19.

O congresso tem como característica principal ser multiprofissional, preservando e incentivando o encontro de profissionais com diferentes formações e com o objetivo principal de propor soluções multidisciplinares para os principais agravos que acometem os trópicos. Nesse contexto, temas de grande relevância para a área de vigilância em saúde para os Estados e Municípios são discutidos com os especialistas mais renomados do Brasil e do Exterior. O evento proporciona o diálogo e o compartilhamento de informações concernentes à agenda da vigilância entre os participantes.

Inscrições ao PPGBIO

O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/ Fiocruz Amazônia) prorrogou as inscrições ao processo de seleção pública de candidatos para ingresso no curso de Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Biologia da Interação Patógeno Hospedeiro (PPGBIO-Interação). Os interessados podem se inscrever, por meio de formulário online, disponível na Plataforma Siga. O prazo para inscrições, que se encerrava nesta quinta-feira, 10/11, foi prorrogado para o próximo dia 17/11, quinta-feira.

A segunda republicação da Chamada Pública Nº 022/2022 do Programa, disponível no em https://amazonia.fiocruz.br/?page_id=37532 , oferece as 17 vagas, distribuídas entre duas linhas de pesquisa: Eco epidemiologia das doenças transmissíveis; e bioquímica, biologia celular e molecular de patógenos e seus vetores.

Para se inscrever, o candidato deverá apresentar a documentação solicitada no Edital. A admissão no Curso de Mestrado será feita através de processo seletivo que é composto das seguintes etapas: Homologação das inscrições, Prova Escrita, Prova Oral e análise do currículo lattes. A 2ª e 3ª etapas do processo seletivo são eliminatórias.

O início das aulas está previsto para ocorrer no mês de março de 2023.

O Programa de Pós-Graduação em Biologia da Interação Patógeno-Hospedeiro é curso strictu sensu que tem como essência a dinâmica de transmissão das doenças e as interações moleculares e celulares da relação patógeno-hospedeiro no âmbito da maior biodiversidade mundial.

O PPGBIO-Interação se enquadra na grande área em Parasitologia devido a pesquisa e ensino terem ênfase na eco-epidemiologia e biodiversidade de micro-organismos e vetores; fatores de virulência, mecanismos fisiopatológicos e imunológicos associados na interação parasito-hospedeiro.

Estes diversos aspectos são os principais delineadores para escolha da área de concentração da Ciências Biológicas III, por esta ser uma área multidisciplinar e baseada no eixo bioquímica, genética, biológico, celular e molecular. Os alunos recebem uma formação em áreas estratégicas por sua importância e que precisam ser desenvolvidas no Estado.