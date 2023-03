Além das joias: patrimônio de família saudita supera PIB da Suíça, Holanda e Noruega

O conjunto de joias que a família da Arábia Saudita enviou para Michelle Bolsonaro não representa nem 1% da Casa Saud, como é conhecida a monarquia no país. Segundo o site oficial da realeza, o patrimônio total do Príncipe Mohammed Bin Salman e seus familiares é estimado em US$ 1,4 trilhão — o equivalente a R$ 7,2 trilhão, na cotação atual. As joias, por sua vez, foram avaliadas em R$ 16,5 milhões.

Patrimônio ultrapassa PIB de países

Segundo dados do Banco Mundial, a família real tem mais dinheiro que o PIB do México, da Holanda, da Suíça e da Noruega. O Brasil, no entanto, permanece à frente com PIB de US$ 1,6 trilhão

Maior parte da origem do dinheiro é o petróleo

O reino teve sua ascensão após a década de 1930, quando houve a descoberta do petróleo na região. Desde então, o produto tem sido a principal fonte de renda da família. Eles são donos da estatal Saudi Aramco, que foi eleita no ano passado a terceira maior companhia do mundo em ranking da Forbes. A revista estimou que a empresa tem valor de US$ 2,2 bilhões no mercado.

Investimentos também somam no patrimônio

A família real também tem negócios em diversas indústrias, como as de imóveis, tecnologia e finanças. Entre elas, está a Kingdom Holding Company, que tem um portfólio de investimentos em empresas como Citigroup, News Corporation e até o Twitter.

Do que mais a família é dona?

• O clube inglês Newcastle. O príncipe Mohammed Bin Salman é o líder do fundo de investimentos públicos do país, que deve desembolsar 300 milhões de libras (aproximadamente R$ 2,2 bilhões) por 80% do time de futebol.

• A casa mais cara do mundo. Localizada em Paris, na França, o palacete Chateau Louis XIV foi comprado pelo príncipe em 2015. Ele desembolsou 230 milhões de libras (R$ 1,7 bilhão). O local tem dez quartos, piscina interna e externa e biblioteca.

• Obra original de Leonardo Da Vincci. Em 2017, ele pagou 450 milhões de dólares (hoje quase R$ 2,5 bilhões) no quadro “Salvator Mundi”. A peça se encontra no Louvre de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

• Iate milionário. O príncipe também é dono do Serene, um superiate avaliado em US$ 400 milhões. O veículo já foi propriedade do oligarca russo Yuri Shefler e também palco das férias de Bill Gates com a família.

“No que diz respeito às minhas despesas pessoais, sou uma pessoa rica e não uma pessoa pobre. Não sou Gandhi ou [Nelson] Mandela. Sou membro de uma família governante que existiu centenas de anos antes da fundação da Arábia Saudita”, explica Mohammed Bin Salman em entrevista à CBSNews.

O caso das joias à Michelle Bolsonaro

Um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes de Michelle foram encontrados na mochila do militar Marcos André dos Santos Soeiro, que assessorava o então ministro Bento Albuquerque, em outubro de 2021. As joias teriam sido um presente do governo da Arábia Saudita à então primeira-dama.

A Receita Federal interceptou a encomenda no aeroporto internacional de Guarulhos (SP), porque a legislação brasileira obriga que seja feita a declaração de bens vindos de fora com valor superior a mil dólares.

Com informações do Uol