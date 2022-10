Agenda de Tarcísio é interrompida por tiroteio em Paraisópolis

Uma agenda do candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi interrompida por um tiroteio na manhã de hoje na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo.

As informações iniciais são de que os criminosos atiraram contra o prédio onde Tarcísio estava.

Tarcísio deixou local em van blindada. O candidato, que deixou o local às pressas escoltado por seguranças com a chegada da Polícia Militar, não sofreu ferimentos. Ele participava da inauguração do primeiro polo universitário da comunidade, e deixou o local em uma van blindada.

As pessoas que acompanhavam a agenda foram orientadas pela equipe de segurança do candidato a deitar no chão e se afastar das janelas.

“Fomos atacados”. Tarcísio se manifestou sobre o episódio em sua conta no Twitter. Ele disse que sua equipe foi alvo de ataque. Segundo ele, um suspeito foi baleado. Contudo, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), ainda não se posicionou sobre o caso.

