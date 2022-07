Afeam tem inscrições para concurso de hoje a 16 de agosto; salários vão até R$ 6,5 mil

São 30 vagas com salários até R$ 6.523, o concurso público da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) abre as inscrições hoje (18). Os interessados poderão se inscrever até o dia 16 de agosto pelo site www.ibfc.org.br.

As inscrições se estendem até às 22h do dia 16 mês seguinte. De acordo com o edital as remunerações são de R$ 5 mil e R$ 6.523,00, com jornada de trabalho para todos os cargos de 30 horas semanais.

O diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinícius Castro, explicou que o último concurso realizado pelo órgão foi em 2009 e ressaltou a importância do novo certame. “O Governo do Amazonas inovou mais uma vez com esse compromisso de reaparelhar a máquina pública estadual, dar oportunidades às pessoas para que possam adentrar no serviço público por meio de concurso. Foi lançado pelo governador Wilson Lima em janeiro e conseguimos contatar a banca para serem iniciadas as inscrições a partir de segunda-feira, dia 18 de julho e se estende até o dia 16 de agosto”, destacou.

Etapas

Os inscritos passarão por três etapas, que compreenderá prova objetiva, discursiva e avaliação de títulos. As oportunidades são para candidatos de nível superior nas especialidades de Agronomia, Administração, Contabilidade, Economia, Direito, Comunicação e Marketing, Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura de TI, incluindo vagas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Para homologar o certame, organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) é necessário quitar a taxa de inscrição, no valor de R$ 100, conforme o edital. As provas serão aplicadas exclusivamente em Manaus. O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para fazer a prova deverá solicitar eletronicamente, no momento da inscrição.

A divulgação do resultado final e homologação está prevista para ocorrer no dia 08 de dezembro.

Com informações da assessoria