Ações do Circuito de Saúde do Trabalhador na UFAM, marcam os 123 anos da Fiocruz

O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) participou das atividades do III Circuito de Saúde do Trabalhador, promovido pelo Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS). A programação foi aberta ontem, (25), no Salão Canoas, com a presença do reitor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Sílvio Puga.

O SIASS coordena e integra ações e programas nas áreas de assistência à saúde, perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos servidores, de acordo com a política de alinhamento da saúde dos servidores da administração federal direta, autárquica e fundacional, em sintonia com a política de atenção à saúde e segurança do trabalho do servidor público federal. A abertura contou com palestras sobre “Alimentação Saudável Regional” e “Mindfulness Eating e Benefícios de Comer com Atenção Plena”, e uma Feira de Produtos Orgânicos na Escola de Enfermagem, com agricultores familiares de comunidades rurais de Manaus e entorno, marcando as comemorações pelo aniversário de 123 anos da Fiocruz.

O reitor da UFAM destacou a importância do SIASS para a integração dos trabalhadores, como um subsistema de saúde que tem na Universidade Federal do Amazonas uma das âncoras no Estado. Para ele, a parceria entre a Fiocruz Amazônia e a UFAM reflete a relevância dessa integração, juntamente com as demais áreas da administração pública. “O SIASS é um subsistema de saúde ao servidor e o objetivo é cada vez mais trabalhar integrado com todas as áreas da administração pública. Da nossa parte, nos sentimos honrados de poder dar a colaboração através da nossa equipe técnica a encontros como esse que trabalham a questão da saúde do trabalhador, que coincide com o que propagamos, e estar aqui para mostrar nosso apoio institucional ao evento nos faz sentir honrados e dizer que nossa intenção é reforçar cada vez mais os laços com a Fiocruz”, afirmou Sylvio Puga.

Falando em nome da diretora da Fiocruz Amazônia, Adele Schwartz Benzaken, o vice-diretor de Gestão e Desenvolvimento Institucional, Aldemir Maquiné, deu as boas-vindas aos presentes e lembrou que o SIASS, na visão da maioria dos servidores, está geralmente associado às perícias médicas e, consequentemente, doenças. “Na verdade, o SIASS tem cinco eixos e a perícia médica é o último, precedido da Atenção, Prevenção, Vigilância e Promoção, e isso precisa ser disseminado nos órgãos e instituições para que possamos de fato entender a amplitude e relevância do SIASS, implantado no Amazonas em 26 de abril de 2009, à custa de muita luta para atender uma significativa demanda dos servidores”, explicou Maquiné.

A programação encerrou hoje (26), com atividades físicas e diversos serviços oferecidos gratuitamente aos participantes, no Centro de Convivência da UFAM, no Setor Norte do Campus Universitário. Fizeram parte da programação a I Caminhada e Corrida do Circuito de Saúde do Trabalhador, na Pista de Atletismo da Faculdade de Educação Física, e serviços de beleza, saúde, saúde integrativa, orientação nutricional, orientação odontológica, exame de biopedância, neurometria, ozonioterapia, auriculoterapia, shiatsu, reflexologia, quick massagem e aplicação ventosa, além de rodas de conversa sobre “Tecnologia em prol do atendimento terapêutico” e “Benefícios da Terapia do Biomagnetismo”.

O Subssistema Integrado possui atuação em conjunto com a Associação Brasileira de Informação (ABIN), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Instittuto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBIO), IBAMA e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam). A chefe do Serviço de Gestão do Trabalhador, da Fiocruz Amazônia, Luciene Marques agradeceu a participação dos servidores na programação e reforçou a necessidade de envolvimento na implantação da política de saúde e bem-estar do trabalhador na Fiocruz Amazônia, aberta a servidores, terceirizados, bolsistas e estagiários. As ações são coordenadas pela Vice-Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Institucional, por meio do Núcleo de Saúde do Trabalhador (NUST). Em breve, serão oferecidos serviços variados no Espaço de Saúde e Bem-Estar do Trabalhador, instalado na sede do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Com informações da Fiocruz Amazônia