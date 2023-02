Ação social de Kennedy Marques levou atendimento para pets no bairro São Lázaro

Em parceria com a Paróquia de São Lázaro, o evento levou serviços gratuitos para animais da comunidade

Limpeza de ouvido, corte de unha, vermifugação de cães e gatos e vacinação antirrábica foram os serviços oferecidos gratuitamente para os animais do bairro São Lázaro, zona sul de Manaus, neste fim de semana.

O evento aconteceu na data em que a igreja, que leva o nome do Santo faz todos os anos a celebração em homenagem a São Lázaro, padroeiro dos animais e que em 2023 contou com essa ação que atendeu mais de 250 animais.

Para o vereador Kennedy Marques (PMN), essa ação foi de grande relevância para toda a comunidade, pois há muito tempo os moradores da região solicitaram estes serviços. “Levamos esse evento para o bairro de São Lázaro pois sempre me pediam esse tipo de atendimento para os pets e, em parceria com a paróquia que realiza essa celebração em homenagem ao padroeiro dos animais, conseguimos atender um número significativo de animais, com serviços totalmente gratuitos”, diz o vereador.

Com informações da assessoria