AAM garante aumento no rateio do Limite de Média e Alta Complexidade para municípios do AM

A Associação Amazonense de Municípios (AAM) conquistou nesta quarta-feira, um aumento no rateio do Limite de Média e Alta Complexidade (MAC), para a saúde dos municípios do Amazonas.

O presidente da AAM, Anderson Sousa e o Vice-presidente, Frederico Júnior, estiveram desde o início deste ano (2023) buscando soluções para as demandas voltadas para saúde dos municípios, ouvindo prefeitos e secretários de saúde do interior, para que assim, fosse possível encontrar a melhor forma de ajudar os gestores em suas solicitações.

Depois de muito diálogo, nesta quarta-feira (03), Anderson Sousa e Frederico Júnior, estiveram reunidos com o secretário de governo, Sérgio Litaiff, o presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, juntamente com a Comissão de Saúde da ALEAM e o Secretário de Estado de saúde, Anoar Samad, para alinhamento de propostas. Reuniões que resultaram na mudança do rateio do MAC, que era de 75% para o estado e 25% para os municípios em 69% e 31% respectivamente.

Os 31% conquistados pela instituição municipalista garantem quase R$302 milhões e meio aos municípios do Amazonas. Um aumento de quase R$140 mi. Com esses 31%, foi possível sair de um per capita de R$92,00 para R$168,00. Um aumento real de R$76,00 per capita.

O consultor em saúde da AAM, Januário Neto, explica como se chega a esses números, para que, cada gestor e munícipe consiga compreender. “R$ 302.438.480,00 divididos pela população do interior que é de 1.799.000 pessoas, dá o valor de R$ 168,11 per capita. Esse valor deve ser multiplicado pela população do município e dividido por 12. Que dará o novo resultado do limite financeiro do MAC mensal dos municípios. Já fizemos uma planilha que demonstra a clara evolução nos valores do teto MAC dos municípios”, explicou Januário Neto.

O presidente da AAM reafirmou seu compromisso como presidente da instituição defensora dos municípios do Amazonas. “Continuarei em busca de melhorias e defendo a municipalidade, foi o compromisso que assumi. Gostaria ainda, de agradecer a presidência e a diretoria do COSEMS, pela parceria, pelo empenho em nos ajudar a tornar realidade esse aumento de recursos para saúde dos municípios do nosso estado do Amazonas”, destacou Anderson Sousa.

O vice-presidente, Frederico Júnior, agradeceu o empenho do governo do Estado. “Agradecemos ao governador Wilson Lima, pela atenção e entendimento que os municípios precisavam do aumento desse repasse, para que, todos nós, gestores municipais, possamos continuar oferecendo saúde de qualidade ao povo do interior”, afirmou Frederico Júnior.

*Com informações da assessoria