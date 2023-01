A partir de março, Manaus terá voos semanais para Bogotá

Com a expansão de uma nova rota aérea, o Governo do Amazonas segue avançando no desenvolvimento turístico e econômico do estado. A Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), em parceria com a companhia aérea Avianca e Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, anunciou a rota que vai conectar a capital amazonense à cidade de Bogotá, na Colômbia.

O anúncio aconteceu nesta terça-feira (10/01), no Aeroporto Internacional de Manaus (Eduardo Gomes). Com a ampliação da malha aérea, o Amazonas tem conexão direta com destinos internacionais e nove frequências semanais para Panamá, Miami e Fort Lauderdale realizados pelas empresas Copa Airlines, Gol Linhas Aéreas e Azul, respectivamente.

A retomada dessas operações é fruto do trabalho do Governo do Amazonas em conjunto com as empresas para fortalecer o setor, a fim de que a população seja beneficiada, assim como o trade turístico.

O governador Wilson Lima destacou tanto o potencial turístico do Amazonas, quanto as ações do Governo para o fortalecimento do setor aéreo. “A gente já tem diversos voos locais, regionais e internacionais que têm sido inaugurados nesses últimos anos, fruto de uma política do nosso governo que reduziu tributos do combustível usado pelas aeronaves, mas também do investimento que temos feito na questão turística para atrair olhares, para que o nosso estado seja reconhecido por essa posição estratégica que ocupa. O Amazonas tem um grande potencial para avançar ainda mais nisso e, claro, gerar mais oportunidades de emprego e renda para nossa gente a partir do turismo”, disse.

De acordo com o diretor-presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, Bogotá é não apenas a capital da Colômbia, mas o centro financeiro, cultural e gastronômico do país.

Gustavo também enfatiza que o Amazonas vem ganhando força internacionalmente. A nova rota possibilita que os turistas possam conhecer o estado, da mesma forma que a população amazonense pode conhecer novas culturas.

“Bogotá é uma cidade estratégica na América Latina, um grande destino, uma cidade belíssima. De lá, a gente consegue conexões para o mundo todo. Na Colômbia, tem aeroportos estratégicos, com conexões para Madrid e América do Norte, com o tempo reduzido”, disse.

O novo voo será operado pela companhia aérea Avianca, que vai oferecer quatro voos semanais em aeronaves da família A320 com capacidade para até 180 passageiros. Segundo o gerente comercial da companhia, Gustavo Esusy, a parceria com o Governo do Amazonas surgiu em 2022, durante a Feira Vitrina Turística Anato, evento internacional da Colômbia.

Turismo

Conforme dados da Amazonastur, houve um aumento de 32,12% no número de passageiros domésticos de janeiro a setembro de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021.

Da mesma forma, houve um crescimento de mais de 1.000% na movimentação de passageiros internacionais, saltando de 2.045 para 26.267, devido à ampliação do número de voos.

“É uma amostra muito clara que estamos consolidando cada vez mais em nível internacional. A gente trabalha para que isso aconteça de forma segura, previsível e, acima de tudo, constante”, afirmou o diretor-presidente.