A 2 DIAS DA ELEIÇÃO Wilson Lima conversa sobre programas sociais na zona leste

Governador fez caminhada acompanhado de apoiadores, entre eles o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta

O candidato à reeleição, governador Wilson Lima (União Brasil), destacou ações do seu governo na área social e projetos de moradia digna, que estão em execução e serão ampliados no próximo mandato, durante caminhadas nos bairros Armando Mendes e Zumbi do Palmares, ambos na zona leste, no fim da tarde de hoje (30).

Wilson Lima , que conversou com moradores dos bairros, estava acompanhado de apoiadores, entre eles o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta.

“Aqui muita gente é beneficiada pelo nosso Auxílio Estadual permanente. Nós temos aqui também, na comunidade da Sharp, um projeto que é muito importante: o Prosamin+. Um projeto que a gente está reformulando com um conceito de sustentabilidade para beneficiar pessoas que moram às margens do igarapé, para dar moradia digna para essas pessoa”, disse o governador.

No Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus e Interior (Prosamin+) Wilson Lima vai entregar 648 habitações para famílias cadastradas. Outro projeto que vai garantir moradia digna é o Programa Social e Ambiental do Interior (Prosai) de Parintins, que prevê a entrega de 474 apartamentos.

Além disso, Wilson Lima vai dar soluções de moradia para 10 mil famílias no Amazonas, através de parcerias interinstitucionais nas três esferas administrativas.

Já o Auxílio Estadual permanente garante R$ 150 por mês para 300 mil famílias em situação de pobreza. Esse é o maior programa de transferência de renda do Amazonas e que ajuda a combater a fome no estado.

“Melhor caminho que a cidade de Manaus tem, que o prefeito David (Almeida) escolheu, é marchar com o governador Wilson Lima. Os resultados estão aí. Essa parceria vem fazendo com que a gente possa ter grandes avanços, avanços históricos na cidade de Manaus e daqui para frente, como diz o governador, é daqui pra melhor”, disse o vice-prefeito Marcos Rotta.

Para Mateus da Costa, de 19 anos, morador do Armando Mendes, o trabalho de Wilson Lima não pode parar. “Ele foi um cara que ele fez um ótimo governo apesar de ser a primeira eleição dele”, disse.

“Melhor para o Amazonas é Wilson Lima. Eu tenho certeza que o Wilson Lima vai ser o melhor governador do estado do Amazonas nesse segundo mandato dele. Eu tenho certeza disso”, disse a comerciante e moradora do Armando Mendes há 35 anos, Maria Estela Vieira, 60 anos.

No bairro Zumbi, a dona de casa Claudia Sevalho, 28 anos, estava passando pela rua quando viu a caminhada e parou o carro para cumprimentar o candidato.

“Merece esse abraço, merece esse apoio. Ele ajudou bastante com esses auxílios que liberou para as pessoas mais necessitadas e está ajudando, continua ajudando. E eu creio que vai ajudar mais ainda”, disse Claudia.

O consultor óptico, Italo Maia, 20 anos, morador do bairro Zumbi disse que toda a família vota em Wilson Lima. “O cara, mesmo com as dificuldades que teve, ele conseguiu revolucionar. Teve as complicações, mas eu sei que ele vai fazer a diferença. O cara vai arrasar sem dúvida nenhuma”, disse.

Com informações da assessoria