A 2 DIAS DA ELEIÇÃO Ricardo Nicolau se apresenta como opção para voto de protesto

O candidato ao governo do Amazonas pela coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade/PSB), Ricardo Nicolau e a sua vice, professora Cristiane Balieiro, intensificam as ações de campanha nas ruas de Manaus. Na reta final, antes do primeiro turno, a coligação faz uma série de carreatas e caminhadas pelos bairros de Manaus, como a que ocorreu hoje (30), no bairro Compensa, zona oeste.

“Nós vamos intensificar ainda mais nossa campanha desses últimos dias. Além dessa caminhada na Compensa, faremos mais duas ainda hoje. Amanhã (sábado), vamos ao centro de Manaus para levar a nossa mensagem de esperança de que é possível fazer do Amazonas um estado mais justo e próspero. Fiz uma campanha ética com propostas para fazer um governo diferente, sério e eficiente”, declarou.

Ricardo Nicolau e Cristiane Balieiro foram recebidos com festa pelos trabalhadores que atuam no mini shopping do bairro. Na noite de ontem (29), eles fizeram o último comício do primeiro turno no bairro Petrópolis, zona Sul.

“A gente ainda pode fazer carreata e pedir voto. Ricardo Nicolau, professora Cristiane Baleiro. Estamos recebendo cada vez mais mensagens de carinho e de pessoas que dizem que vão votar no 77. Vamos para a vitória”, completou a candidata a vice-governadora.

Na reta final da campanha eleitoral, Ricardo Nicolau afirma ser o candidato que mais cresce nas pesquisas de intenção de voto. Duas apurações divulgadas nesta semana mostram, segundo Nicolau, o candidato em segundo lugar, ultrapassando dois adversários, e chegando ao segundo turno.

Votação

No próximo domingo (2), o candidato Ricardo Nicolau votará às 9h, no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Humberto de Alencar Castelo Branco, localizado na rua 22, s/n, no Centro Social Urbano (CSU) do bairro Parque Dez de Novembro.

Com informações da assessoria