A 2 DIAS DA ELEIÇÃO Amazonino vai ao Educandos e se emociona com recepção calorosa

Uma forte mobilização de moradores e ativistas da chapa “A Força do Povo” saiu às ruas do bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus, hoje (30), para defender o voto ao candidato ao Governo do Amazonas pela federação PSDB-Cidadania, Amazonino Mendes. Ao lado do candidato a vice-governador Humberto Michiles, e do empresário Ednailson Rozenha (PMB), que concorre ao cargo de deputado estadual, Amazonino se emocionou com o apoio recebido durante a “jipada” na “Cidade Alta”.

“Quando o povo quer, ninguém segura. É com esse amor, com esse sentimento de gratidão, que nós vamos vencer a eleição. Eu devo tudo a Manaus, aos moradores, sobretudo da Zona Sul, onde ergui obras, deixei legado. Esse é o sentimento de quem tem a vida conduzida por ações que ajudaram a vida do povo amazonense”, disse Amazonino.

Jonh Souza, auxiliar administrativo, que conseguiu emparelhar a motocicleta ao lado do “jipe elétrico”, na avenida Presidente Kenedy, agradeceu o apoio recebido durante as gestões de Amazonino Mendes como governador do Amazonas e prefeito de Manaus. “Eu sou Negão desde criança. Aos 15 anos, eu pegava rancho no Vivaldão. É o único que nunca vi em ‘mensalão’, ‘lava jato’, ou dizer que ele é ladrão. É o melhor. O melhor é o Negão”, disse.

Por quase duas horas de “jipada”, Amazonino foi aplaudido e abraçado por moradores que fizeram questão de declarar voto ao candidato no próximo dia 2 de outubro, domingo.

Depois da “jipada”, Amazonino aproveitou para tomar uma cerveja e matar a sede do forte calor que marcou a tarde de hoje em Manaus.

Com informações da assessoria