A 1 DIA DA ELEIÇÃO Orsine Junior promete ‘defender de fato o nosso Turismo’ no Congresso

“Me comprometo em apresentar, na Câmara Federal, propostas que favoreçam todas as modalidades de turismo no Amazonas, como o turismo de eventos, de base comunitária, de aventura, religioso, gastronômico, pesca esportiva e etnoturismo. Meu compromisso tem como prioridade a geração de emprego, por meio de todas as atividades que o turismo pode gerar”, garantiu o candidato que, se eleito, será o primeiro parlamentar amazonense a ter como bandeira o setor que, na perspectiva dele, tem tudo para se tornar uma das principais alternativas para a matriz econômica do Estado.

Empresário do setor há 30 anos, Orsine Junior assumiu compromisso de priorizar a destinação de emendas parlamentares individuais às necessidades dos municípios amazonenses com potencial turístico, com foco na aplicação em melhorias de infraestrutura, segurança, saúde, divulgação, capacitação profissional, ou seja, em iniciativas de fomento a toda a cadeia turística. O diálogo e as articulações com a Bancada Amazonense no Congresso Nacional também devem ganhar força, se depender do candidato.

Independente de questões partidárias, Orsine Junior também quer trabalhar na captação de recursos junto ao Governo Federal, por meio de tratativas diretamente com ministérios e instituições públicas e privadas, dentro das atribuições de deputado federal. O relacionamento com o Governo do Estado e as prefeituras tamb ém está no radar do candidato.

“O diálogo com as administrações agilizará a liberação de recursos e leis de impulso ao turismo. Desta forma, vamos fortalecer a economia e garantir mais empregos na indústria do turismo amazonense. Esta é a minha defesa, este é o meu compromisso”, concluiu.

