Campeonato de Muay Thai, motovelocidade e caminhada acontecem hoje na Vila Olímpica

Além da corrida, motovelocidade, muay thai e o Barezão agitam as praças esportivas em Manaus

A 1ª edição da Corrida e Caminhada de Conscientização do Autismo deve reunir hoje (2), às 7h mais de 200 participantes na Vila Olímpica. O evento que tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) é realizado em celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado em 2 de abril.

“A Vila Olímpica está pronta para receber essa atividade que é de suma importância para que a população tenha conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). É determinação do governador Wilson Lima que incentivemos eventos como esse que promovam a sensibilização para o assunto e qualidade de vida para os participantes”, comentou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Com o tema: “Com amor, as peças se encaixam”, o evento é organizado pela Escola Estadual Senador Flávio da Costa Brito, a corrida terá a presença de alunos do 1º ao 5º ano. Além da participação dos professores e pais, promovendo um momento de integração social por meio da atividade esportiva.

De acordo com a gestora da escola, o evento será aberto também para o público geral que quiser participar. “Além dos nossos alunos, estaremos abrindo também para o público como forma de incentivar que as pessoas tenham mais informações sobre o autismo e para que possamos reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas com TEA”, comentou a diretora, Mirian Jéssica Encarnação Lima.

A iniciativa educativa que tem como objetivo principal a inclusão social dá início ao mês em que o autismo é o tema central de debates e esclarecimentos. Os interessados em participar devem acessar o link de inscrição on-line acesse.one/InscricaoCorrida1, ou entrar em contato pelo número (92) 99366-3558, é obrigatório que os participantes estejam na corrida de camisa azul.

Motovelocidade

O kartódromo da Vila Olímpica de Manaus também recebe hoje (2), a partir das 16h, a 3ª etapa do Campeonato Amazonense de Motovelocidade, reunindo cerca de 60 pilotos em busca das melhores colocações no pódio. Organizado pela Liga Amazonense de Motociclismo (LAM), a competição será disputada nas categorias Motovelocidade A e B e Supermoto A e B, e conta com 10 etapas durante o ano.

Muay Thai

Às 9h, no complexo esportivo Mestre Osvaldo Alves acontece o 18º Campeonato Amazonense de Muay Thai, competição organizada pela Federação Amazonense de Boxe Tailandês – Muay Thai (FABT) e serve como ranking estadual para preparação dos atletas em competições nacionais. As disputas acontecerão nas categorias Sub-15, Sub-17, estreante, iniciante, amador, semi pró e juvenil, nos naipes masculino e feminino. Para ter acesso ao evento, a organização do evento está com vendas de ingressos no valor de R$ 25,00.

Futebol

No Estádio Ismael Benigno, acontecem hoje (2), as semifinais do Campeonato Amazonense de Futebol Sub-13, válido pela competição de 2022. O confronto entre Inter Academy e Manaus FC acontece às 9h, já Instituto São José x São Raimundo, às 10h30. A fase é definida em jogo único e, em caso de empate, a vantagem é dos clubes que fizeram melhor campanha durante a competição.

Confira agenda completa:

Vila Olímpica

Competição: Corrida e Caminhada de conscientização do Autismo

Data e hora: Domingo (2), às 7h.

Organização: Escola Estadual Senador Flávio da Costa Brito

Competição: 3ª Etapa do Campeonato Amazonense de Motovelocidade

Data e hora: Domingo (2), às 16h.

Organização: Liga Amazonense de Motociclismo (LAM)

Estádio Ismael Benigno

Competição: Semifinal Campeonato Amazonense de Futebol Sub-13 – Inter Academy e Manaus FC

Data e hora: Domingo (2), às 9h

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Competição: Semifinal Campeonato Amazonense de Futebol Sub-13 – Instituto São José x São Raimundo

Data e hora: Domingo (2), às 10h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Complexo Esportivo Mestre Osvaldo Alves

Competição: 18° Campeonato Amazonense de MuayThai

Data e hora: Domingo (2), às 9h

Organização: Federação Amazonense de Boxe Tailandês

Com informações da Faar