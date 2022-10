156 milhões de brasileiros votam hoje para presidente e governadores em 12 Estados

Mais de 156 milhões de brasileiros devem voltar às urnas hoje (30), para eleger o novo presidente da República, além de governadores em 12 Estados (AL – AM – BA – ES – MS – PB – PE – RS – RO – SC – SP – SE). Como no primeiro turno, o horário de votação será unificado em todo o país. As seções eleitorais vão abrir às 8h e fechar às 17h (horário de Brasília).

Cidades em fusos diferentes vão se adequar ao horário da capital federal. No Acre, por exemplo, as votações ocorrerão das 6h às 15h (horário local). A mudança também impactará os horários de funcionamento das seções em outros 4 Estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima.

Qual é a ordem de votação?

Neste segundo turno, estarão em disputa dois cargos para o poder Executivo –presidente da República e governador em apenas 12 Estados. As disputas no DF e nos demais 14 Estados do País já foram definidas no primeiro turno, assim como as vagas do poder Legislativo –deputado federal, estadual e senador.

É importante, portanto, ficar atento à ordem de votação para evitar qualquer equívoco no momento de registrar os seus votos. O primeiro cargo a ser votado é o de governador, com dois dígitos, seguido do presidente, também com dois dígitos.

Como faço para votar?

Quem tem a biometria coletada poderá utilizar apenas as digitais como forma de identificação. Quem ainda não realizou o cadastro biométrico deverá apresentar um documento oficial com foto. O e-Título também poderá ser utilizado, mas o prazo para baixá-lo se encerrou ontem.

Antes de sair de casa, é importante consultar o portal do Tribunal Superior Eleitoral ou o aplicativo e-Título para conferir o local de votação e checar se não houve mudança na zona ou na seção eleitoral. Vale ressaltar que o voto no Brasil é obrigatório. Portanto, o eleitor deve comparecer à sua seção eleitoral, na data do pleito, dirigir-se à cabine de votação e marcar algo na urna, ou, ao menos, justificar sua ausência.

É permitido entrar na cabine de votação com uma cola (papel com a numeração dos seus candidatos), mas, por uma recente regra do TSE, não será permitido entrar com celular. Também é permitido o uso de bandeiras, broches, adesivos, camisetas e outros adornos, porém a distribuição de material eleitoral –o que inclui os chamados santinhos– é crime e proibido no dia das eleições.

Não votei no 1º turno, posso votar no 2º?

Todos aqueles que estão sem pendências com a justiça eleitoral podem votar normalmente no dia 30 de outubro, mesmo se tiverem faltado no dia 2. Só não pode votar quem faltou e não justificou ausência em três turnos consecutivos. E, caso você esteja nessa situação, só conseguirá resolver essas pendências a partir de novembro.

Qual a diferença entre votos branco e nulo?

O voto branco ocorre quando o eleitor aperta a tecla ‘branco’ na urna eletrônica e confirma. A opção é recomendada aos eleitores que não querem votar em nenhum candidato. Já para votar nulo, é preciso digitar um número inexistente e depois confirmar –obtendo o mesmo efeito do branco.

De acordo com a Justiça Eleitoral, as duas opções são desconsideradas no cálculo que vai definir o vencedor da disputa eleitoral. Isso porque é eleito o candidato que tiver a maior quantidade de votos válidos. E não é verdade que, se a maioria do eleitorado votar nulo ou branco, a eleição será anulada.

Como justificar a minha ausência?

Eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral no dia e no horário da eleição poderão apresentar a justificativa pelo aplicativo e-Título (Android e iOS) ou pelo formulário de requerimento de justificativa nos locais designados pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Os formulários estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Não é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência quando a justificativa for apresentada no dia da eleição.

Divulgação dos resultados começará às 17h

Com a unificação do horário de votação, a apuração dos resultados para todos os cargos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), vai começar a partir das 17h (horário de Brasília). E você pode acompanhar a apuração dos resultados em tempo real no Terra, com um placar com informações diretamente do TSE.

A partir das 16h00, o Terra irá transmitir uma live em parceria com o Poder360, com todos os detalhes da votação e também da apuração. Entre os convidados da transmissão ao vivo estão: Henrique Meirelles – ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, Eduardo Cunha (PTB) – ex-presidente da Câmara dos Deputados, José Dirceu (PT) – um dos fundadores do PT e ex-ministro da Casa Civil, e vários outros nomes da política.

Perfil do eleitorado de 2022

Ao todo, 156.454.011 pessoas estão aptas a votar nessas eleições, segundo o TSE. O número é 6,21% maior do que o das eleições de 2018, que somou 147.306.275 cidadãos em condições de voto.

O eleitorado está distribuído em 5.570 cidades, incluindo Brasília e Fernando de Noronha, além de 181 cidades no exterior. São 496.512 seções eleitorais, em 2.637 zonas. No exterior, o eleitorado cresceu de 500 mil em 2018 para 697.038, um aumento de 39,21%.

A maioria do eleitorado é formada por mulheres (52,65%), enquanto o público masculino representa 47,33%. Há 36.782 votantes sem informação sobre o gênero (0,02%).

Pela terceira eleição consecutiva, a Justiça Eleitoral garante que pessoas transgênero, transexuais e travestis tenham o nome social – aquele pelo qual o eleitor prefere ser designado – impresso no título de eleitor e no caderno de votação. Neste ano, 37.646 eleitores farão uso do nome social.

O maior colégio eleitoral brasileiro é o de São Paulo, que representa 22,16% do eleitorado. Minas Gerais concentra 10,41% do eleitorado, enquanto o Rio de Janeiro conta com 8,2%.

Jovens e idosos

No Brasil, o voto é facultativo para quem tem entre 16 e 17 anos, para as pessoas acima dos 70 e para os analfabetos. Neste ano, estão cadastrados 2,6 milhões de jovens entre 16 e 17 anos. Em relação às últimas eleições, houve um crescimento de 51,13% nessa faixa etária. A Justiça Eleitoral, inclusive, fez campanhas para que esse público tirasse o título.

Entre os maiores de 70 anos, houve um salto de 23,82%. Essa faixa etária passou de 12 milhões de cidadãos para 14,8 milhões, o que representa 9,52% de todo o eleitorado apto a votar em 2 de outubro.

Com informações do Terra