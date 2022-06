Zona Azul e CDL fazem parceria para curso de capacitação a vendedores do Centro

O Zona Azul Manaus e a Confederação de Dirigentes Lojistas (CDL) firmaram uma parceria para oferecer cursos de capacitação aos vendedores sistema de estacionamento rotativo do centro.

Com vagas limitadas, esse curso deve acontecer neste sábado (25), e tem como objetivo melhorar a performance dos colaboradores do setor comercial, área onde o Zona Azul está presente.

Para participar, o interessado deve doar 1kg de alimento não perecível, que será revertido posteriormente à organização sem fins lucrativos ‘’Casa da Criança’’, instituição que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em Manaus.

A parceria entre o Zona Azul e CDL está restrita, por agora, somente aos vendedores do setor comercial e tem como objetivo levar qualificação e desenvolvimento profissional aos profissionais de venda.

De acordo com o diretor do Zona Azul, Nonato Caldeira, o curso deve dar a oportunidade do setor comercial a ter um melhor desempenho na hora fechar uma venda, bem como favorecer positivamente o consumidor.

‘’Esse curso deve dar a oportunidade aos nossos colaboradores de se desenvolverem como pessoas e vendedores, assim, poderão ter uma atuação melhor na hora de criarem alternativas de vendas que beneficiarão tanto eles quanto os clientes’’, explica Caldeira.

O curso de capacitação deve ocorrer na unidade do CDL do centro de Manaus, localizado na rua Rui Barbosa, 156, próximo à Rommanel.

Com informações da assessoria