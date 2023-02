Zanin pede indenização de R$ 150 mil de homem que o ameaçou em aeroporto

Cristiano Zanin Martins, advogado do presidente Lula (PT), apresentou uma queixa-crime contra o empresário Luiz Carlos Basseto Júnior, que o ameaçou e o agrediu verbalmente no Aeroporto Internacional de Brasília em 11 de janeiro.

No documento, a defesa de Zanin pede uma indenização por danos morais de R$ 150 mil. Os advogados argumentam que Basseto Júnior ofendeu a honra de Zanin, além de provocar a “desagradável sensação de poder estar na iminência de sofrer ataques de outra natureza”.

Nas imagens, divulgadas por Basseto Júnior nas redes sociais, ele se aproxima de Zanin no momento em que o advogado escovava os dentes. Com o próprio celular, o empresário registrou a abordagem e as ameaças.

Basseto Júnior chama Zanin de “bandido”, “safado” e “vagabundo”. Ele diz ainda ter vontade de “meter a mão na orelha” de Zanin.

Cotado para o STF (Supremo Tribunal Federal), Zanin defendeu Lula na Lava Jato e representou o petista no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante as eleições de 2022 e 2018.

A queixa-crime foi apresentada na segunda-feira (30) na Vara Criminal de Brasília, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Empresário é indiciado e deve prestar depoimento à PF

Em 26 de janeiro, a Polícia Civil do Distrito Federal indiciou o empresário Luiz Carlos Bassetto Júnior por três crimes: ameaça, injúria e incitação ao crime, com penas de até 1 ano e 6 meses de detenção. O relatório foi apresentado ao TJDFT.

Em outra frente, a Polícia Federal apura se o agressor esteve presente nos atos de vandalismo realizados por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), em 8 de janeiro.

Bassetto Junior mora em São Paulo e deverá esclarecer o que fazia no Distrito Federal no dia 11.

Fonte: FOLHAPRESS