Youtuber KSI propõe duelo com Whindersson Nunes no Brasil com ‘triplo’ do pagamento

No último sábado (22), Whindersson Nunes estreou no torneio de boxe entre celebridades ‘High Stakes’ em grande estilo, com vitória por nocaute diante de ‘Filipek’. Mesmo em Londres (ING), sede do duelo, o humorista atraiu uma legião de fãs e levantou o público presente na ‘Ovo Arena’ com sua performance. O desempenho do brasileiro chamou a atenção do youtuber KSI, que sugeriu um confronto de boxe com o piauiense em seu país natal.

Através de suas redes sociais, o influencer inglês sugeriu que Whindersson abandonasse a competição promovida pela ‘Kingpyn Boxing’ e o enfrentasse em meados de 2023. Para seduzir o popular comediante, KSI destacou que estaria disposto a pagar o triplo da bolsa que o brasileiro estivesse recebendo no torneio.

“Nunes, amei a energia que você e seus fãs levaram para a ‘Kingpyn’. Assim que você ganhou sua luta, a maioria do público foi embora. Você precisa se dar conta que é maior que a Kingpyn. Quero lutar com você em um estádio no Brasil. O que quer que a Kingpyn esteja te pagando, eu pago o triplo. Kingpyn pode te substituir por outra pessoa no torneio. Vamos fazer isso depois da minha luta de maio”, propôs KSI.

A proposta do youtuber foi feita ontem (26), e ainda não foi respondida por Whindersson. No entanto, há pouco mais de um mês, em março, o comediante brasileiro revelou seu interesse de medir forças com KSI no boxe – assim como também contra os irmãos Jake e Logan Paul.

Vaga na semifinal

Com o triunfo impactante na estreia, Whindersson avançou para a fase semifinal do torneio de boxe entre celebridades. No seu próximo compromisso na competição, o humorista enfrenta o youtuber Kenny Ojuederie. O combate está previsto para o dia 3 de junho, em Dublin, na Irlanda.

