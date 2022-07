Yamaha Day celebra cidadania e apoia Prefeitura em ação de limpeza no igarapé do Gigante

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), em parceria com a Yamaha, realizou ação de limpeza ontem (9), no igarapé do Gigante, um dos braços de rio da bacia do Tarumã, na zona Oeste da cidade. Diversos big bags de lixo foram retirados dos trechos do rio. No total, oito toneladas de resíduos foram recolhidas das águas.

De acordo com o subsecretário de operações da Semulsp, José Rebouças, todos os dias a pasta realiza limpeza nos igarapés da cidade. “A orientação do prefeito David Almeida e do secretário Altervi Moreira é deixar todos os igarapés limpos, e é isso que estamos fazendo aqui no igarapé do Gigante”, destacou.

A ação de limpeza deste sábado foi em parceria com uma das fabricantes do Polo Industrial de Manaus (PIM), a Yamaha, que promoveu o “Yamaha Day”, celebração solidária e social, durante o aniversário global da companhia nos seus 67 anos.

“Como forma de comemorar o aniversário da Yamaha Mundial, que completa 67 anos, nada melhor do que realizar uma ação voltada para a sociedade, para o meio ambiente”, declarou Marcos Alves, consultor de negócios de Náutica do grupo Yamaha.

A ação contou com cem voluntários, entre trabalhadores da Yamaha, parceiros, fornecedores, clientes, fãs da marca, concessionária da Yamaha em Manaus e servidores da Semulsp. E a marca já planeja realizar outras ações neste sentido junto com a prefeitura.

Para o local, foram deslocadas balsa, redes de contenção e equipes especializadas em limpeza de igarapés, além dos “Garis da Alegria” e servidores da educação ambiental, que orientaram moradores sobre o descarte correto dos resíduos.

Educação ambiental

Além da limpeza e coleta de lixo domiciliar diária, a Semulsp, por meio da Comissão Especial de Divulgação da Política de Limpeza Pública (Cedolp), vem realizando campanhas e ações de conscientização em todos os bairros da cidade, porta a porta, e por meio de redes sociais e ampla mídia. Existe também o grupo “Garis da Alegria”, que colabora com a campanha, inclusive com ações nas escolas municipais e estaduais.

Coleta agendada

Para evitar que materiais de grande porte como sofás, camas e geladeiras sejam descartados irregularmente nos igarapés ou em vias públicas, a Prefeitura de Manaus segue com o serviço de coleta agendada de grandes objetos. O programa recolhe objetos de grande porte, que serão descartados e funciona por agendamento, realizado via aplicativo de mensagens ou ligação. Para utilizar o serviço, é necessário entrar em contato com a Semulsp, por meio do WhatsApp (92) 98415-9563 ou 98459-5618.

A população também pode contar com o serviço de coleta seletiva, coordenado pela Semulsp, que ocorre todos os dias. O cidadão pode separar os próprios resíduos recicláveis e levar até um dos 26 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) mantidos pela Prefeitura de Manaus, em parceria com associações e grupos de catadores, que estão espalhados em 26 locais diferentes da cidade.

Com informações da Semulsp