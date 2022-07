Workshop “Bem Receber” em Manacapuru busca aperfeiçoar atendimento a turistas

O objetivo é capacitar os prestadores de serviço para grandes eventos do município, como o Aniversário da Cidade e o Festival de Cirandas

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) realizou hoje (13), o workshop “Bem Receber” para fortalecer o desenvolvimento do turismo em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), além de capacitar os prestadores de serviço para grandes eventos como o Aniversário da Cidade e o Festival de Cirandas, que ocorre entre os meses de julho e agosto, respectivamente. As inscrições foram realizadas pela Secretaria de Turismo de Manacapuru, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

De acordo com o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, a qualificação do prestador de serviço é essencial para aprimorar o atendimento ao turista no Amazonas.

“O principal objetivo da Amazonastur é fazer com que o visitante tenha uma experiência extraordinária no Estado e possa retornar mais vezes. E uma das principais formas para isso acontecer é qualificar os prestadores de serviços através de cursos, workshop, além de verificar se estão regulares. Dessa forma, quando o turista volta para o seu lugar de destino, terá uma boa referência do Amazonas”, destacou.

Além do Workshop, foram entregues os certificados para os alunos que concluíram os cursos de Inglês Aplicado a Serviços Turísticos, Espanhol Aplicado a Serviços Turísticos e Garçom, por meio da parceria entre o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e a Amazonastur. Também, desde o início da semana, está sendo realizada uma ação integrada de ordenamento turístico entre o Departamento de Registro, Corpo de Bombeiros, Instituto de Proteção Ambiental (Ipaam), Vigilância Sanitária e a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef).

A gerente de Registro e Fiscalização da Amazonastur, Giovanna Tapajós, destacou a importância de unir o Workshop com as fiscalizações nos estabelecimentos para regularizar os registros vencidos no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

“O corpo técnico da Amazonastur visitou os estabelecimentos para regularizar os cadastros e levar as campanhas, como Alô Turista e a Campanha Contra a Exploração Infantil. A intenção dessas atividades é deixar os municípios ordenados antes das festividades locais, como é o caso da Ciranda em Manacapuru”, explicou.

Metodologia

O projeto do Workshop é realizado em forma de palestras pela Singulari Consultoria, empresa amazonense com expertise internacional, que tem como foco o desenvolvimento de pessoas e gestão da mudança.

A metodologia envolve duas horas de aulas expositivas e apresenta vídeos, dinâmicas e atividades práticas sobre a qualidade no atendimento ao turista. Foram duas turmas compostas de atendentes de hotéis, bares, restaurantes, lanchonetes, comércio em geral, atendentes de portos e aeroportos; vendedores; garçons; artesãos; guias de turismo e de pesca; pilotos; licenciados; permissionários de feiras e mercados; camareiras; entre outros.

Dona de um novo estabelecimento em Manacapuru, Márcia Vidal, afirma que o workshop foi importante para qualificar todos os seus funcionários. “Eu fiz questão de trazer todos os meus funcionários para que eles possam obter conhecimento, para saber como atender e tratar o turista da melhor forma possível para que, futuramente, possam voltar no meu empreendimento e indicar para outras pessoas”, disse.

Em 2022, o workshop iniciou pelo município de Parintins, no período de 9 a 12 de maio, como uma ação preparatória para o 55º Festival Folclórico. As próximas edições da Oficina Bem Receber beneficiarão os municípios do interior em datas que antecedem as grandes comemorações locais como: Temporada de Pesca Esportiva em Barcelos; Fecani, em Itacoatiara; Temporada de Cruzeiros em Manaus; Festival do Guaraná em Maués; e a Festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo.