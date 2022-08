Wilson reúne 10 mil pessoas em Parintins em início da campanha no interior rumo à reeleição

Ele destacou trabalho realizado nas áreas da saúde, social e setor primário; entregas que têm mudado a vida das pessoas

Há 44 dias do primeiro turno das eleições, o candidato à reeleição pelo União Brasil, governador Wilson Lima, realizou seu primeiro ato de campanha no interior do Amazonas na noite de ontem (19). Parintins, a 369 quilômetros da capital, foi o município escolhido para receber o comício, que reuniu 10 mil pessoas.

A programação contou com carreata seguida de passeata pelas principais ruas do município. Ao falar com a população, Wilson destacou o trabalho realizado nas áreas da saúde, social e setor primário, com entregas que têm mudado a vida das pessoas.

“Eu estive aqui para fazer entregas importantes, para inaugurar o asfalto, para entregar a alta complexidade, é a primeira vez que isso acontece no interior do estado. Eles prometeram e nunca cumpriram. Eu vim aqui, reuni o meu secretariado, eu reabri o (Hospital) Padre Colombo, tá funcionando com 70 leitos, e nós vamos colocar maternidade”, destacou o governador.

Wilson inaugurou no município 11 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs). A cidade também conta com um dos 40 restaurantes populares Prato Cheio, unidade que em cinco meses já serviu cerca de 42 mil refeições para famílias em situação de vulnerabilidade social.

No social, Wilson Lima também beneficiou mais de 8,5 mil famílias com o Auxílio Estadual permanente, que todos os meses recebem R$ 150. Com isso, mais de R$ 1,2 milhão são injetados na economia todos os meses. Ele também revitalizou escolas, entregou material pedagógico e fardamento para alunos; incentivou o setor primário com a entrega de insumos, pagamento de subvenções e aquisição da produção da agricultura familiar.

O evento, que contou com a presença da primeira/dama do Amazonas, Taiana Lima, e do candidato a vice-governador, Tadeu de Souza, também marcou o lançamento da candidatura para a Câmara Federal de Saullo Viana. E contou com a presença dos candidatos para os cargos de deputado estadual, Maira Dias, Jander Lobato e Tony Medeiros.

Governo que trabalha

A população de Parintins reconhece o trabalho de Wilson. A estudante Graciane Lima lembra da atuação do governador quando Parintins foi atingida por uma forte chuva que afetou toda a cidade. “Muita gente perdeu muitas coisas, inclusive a gente lá em casa. A gente é grato porque ele ajudou muito aqui em Parintins mandando R$ 2 milhões e fora os ranchos também que ele ajudou”, disse.

Para a dona de casa Lucilena Silva, os investimentos na saúde atenderam o anseio da população. “Eu dou graças a Deus de ele ter colocado essa UTI em Parintins porque o que faltava na nossa cidade era isso. Os outros que passaram não fizeram nada. Meu voto vai para ele. Ele ajudou bastante o Festival de Parintins. Se não fosse ele não saía o festival de Parintins”, disse.

Multidão

O governador desembarcou no município e foi recebido por uma multidão que aguardava por ele no aeroporto. Uma carreata seguiu o governador até a Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Lá, uma multidão seguiu o governador em uma caminhada até as proximidades do Bumbódromo, onde foi realizado um comício na Avenida Nações Unidas.

