Wilson Lima repassa R$ 3 milhões para OSCs com projetos de promoção e apoio a PcDs

Nesta primeira fase foram contempladas 14 Organizações da Sociedade Civil, sendo seis do interior e oito na capital

O governador Wilson Lima assinou hoje (4), o repasse de R$ 3,1 milhões para as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) contempladas no Edital de Chamamento nº 01/2022, da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Nesta primeira fase, 14 instituições foram habilitadas e irão receber recursos para a promoção dos direitos das pessoas com deficiência.

A liberação do repasse ocorreu no Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), da zona norte, no bairro Monte das Oliveiras, na presença do governador de Rondônia, Marcos Rocha, que está no Amazonas para conhecer os projetos desenvolvidos pelo governo estadual.

“A gente está em um momento tão interessante, que é o Abril Azul (mês de conscientização do Autismo), em que a gente chama atenção da sociedade como um todo para a necessidade de entender essas questões, de atender essas necessidades que essas pessoas têm e que precisam do apoio do poder público, mas que também precisam do apoio do empresário, precisam do apoio da sociedade como um todo. Entendendo a inserção e o trabalho de inclusão que precisa acontecer de forma efetiva”, declarou o governador Wilson Lima.

Além de secretários de Estado, estiveram presentes os deputados estaduais Joana D’arc e George Lins; e vereadores da capital e interior.

Foram contempladas oito instituições de Manaus e outras seis do interior, localizadas em Parintins, Itacoatiara, Itapiranga, Nova Olinda do Norte, Iranduba e Rio preto da Eva. Em uma segunda fase, outras 15 OSCs serão contempladas, totalizando o repasse de R$ 6 milhões.

“Essa assinatura significa que o governo está ampliando o leque de atendimento para pessoas com deficiência. A partir disso, elas conseguem ampliar o atendimento, não só de pessoal, como também de material, fomentando as instituições”, afirmou a secretária da Sejusc, Jussara Pedrosa.

O edital selecionou propostas com serviços socioassistenciais e socioeducativos, que auxiliem na implantação da Política Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência. Uma das instituições contempladas é Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), do município de Rio Preto da Eva, que existe há 26 anos e atende 176 famílias.

“Esse edital chega em uma boa hora para instituições. Com ele a gente vai poder fazer contratação de RH, assistente social, fonoaudiólogo, psicólogo, os profissionais e especialistas que a APAE precisa pra ofertar os serviços”, comentou a presidente Apae, Silvia Lima.

Instituições contempladas:

1. Instituto Autismo de Parintins – Isadora Tupinambá (Iapin) – R$ 248 mil

2. Associação e Apoio Lar de Vitórias – R$ 300 mil

3. Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas (Adefa) – R$ 179,2 mil

4. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae Itacoatiara) – R$ 180 mil

5. Associação de Terapeutas Corporais e Holísticos (ATECH) – R$ 220 mil

6. Associação dos Deficientes Físicos de Itapiranga (Ademi) – R$ 300 mil

7. Instituto Autismo no Amazonas (IAAM) – R$ 130 mil

8. Associação dos Deficientes Intelectuais do Amazonas (Adiam) – R$ 185,9 mil

9. Instituto Somos mais Fortes – R$ 300 mil

10. Associação Pestalozzi de Nova Olinda do Norte – R$ 300 mil

11. Instituto Filippo Smaldone – R$ 300 mil

12. Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan) – 130 mil

13. Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Iranduba (Apae Iranduba) – R$ 234,2 mil

14. Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Preto da Eva (Apae Rio Preto da Eva) – R$ 130 mil

