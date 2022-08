Wilson Lima negocia com Azul ampliação de voos no AM

O governador do Amazonas, Wilson Lima, esteve reunido nesta segunda-feira (01/08), em Brasília (DF), com o vice-presidente da Azul Linhas Áreas, Fábio Campos, para discutir a ampliação das operações da empresa no Amazonas. A ideia da companhia é colocar em prática, ainda em 2022, um plano de expansão regional, passando a atender 16 municípios no estado. A reunião ocorreu na sede da Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais (Serfi).

Wilson Lima ressaltou que a ampliação no número de municípios atendidos pela companhia aérea é fundamental para o turismo e economia da região e, por isso, o esforço do Governo do Amazonas em manter o diálogo e negociações para o aprimoramento desses serviços.

“Para um estado com dimensões continentais como é o Amazonas, manter as operações atuais é muito importante e, por isso, nós estamos trabalhando para ampliar as rotas para os municípios do interior. É algo importante para a economia, sobretudo para o turismo, mas também para garantir o direito de ir e vir das pessoas e interligar o Amazonas por um malha área”, destacou.

Voo internacional

Além de aumentar o número de cidades no Amazonas atendidas pelos voos da empresa, a Azul também estuda disponibilizar um voo internacional saindo de Manaus com destino aos Estados Unidos.

Atualmente a empresa faz rotas para Manaus, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Lábrea, Tefé, Tabatinga, Coari, Maués e, mais recentemente, Barcelos. Os municípios de Eirunepé, Apuí, Borba e Humaitá estão entre os que seriam comtemplados com voos regulares por meio da expansão regional.

A expansão de voos para São Gabriel da Cachoeira e Barcelos ocorre graças a atuação do Governo do Amazonas em promover condições para que empresas nacionais e estrangeiras se instalem no Estado, como a redução da carga tributária, além de dotar os municípios de estrutura para receber o serviço.