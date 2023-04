Wilson Lima lança edital do Bolsa Esporte Estadual 2023 para apoio a atletas e paratletas

Patrocínio do Estado é de até R$ 3 mil mensais para atletas e paratletas de categorias de base, de alto rendimento e olímpica/paralímpica

O governador Wilson Lima lançou ontem (25), o Edital de Seleção Pública do Bolsa Esporte Estadual 2023, destinado ao patrocínio de atletas e paratletas, e à contratação de atletas e paratletas por meio do projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024. Esse último vai apoiar profissionais do estado com potencial para a competição internacional.

Na ocasião, o governador também anunciou a renovação do Projeto Mais Futevôlei nos Bairros e o retorno das atividades de natação no Parque Aquático de Alto Rendimento da Vila Olímpica de Manaus. Segundo ele, tais investimentos possibilitam a formação de atletas com potencial para grandes competições e também podem despertar o interesse de outros patrocinadores a partir dos resultados obtidos com o apoio do Estado.

“A gente tem trabalhado para dar as condições de deslocamento desses atletas, de comprar equipamentos, de viabilizar o treinamento e também a participação desses atletas em grandes competições. É o caso dos atletas que têm índices pré-olímpicos que a gente está contratando e vamos cuidar desses atletas para participarem das Olimpíadas de Paris”, explicou Wilson Lima.

Ainda no evento, o governador do Amazonas parabenizou os atletas do Amazonas FC, campeão do Campeonato Amazonense de Futebol – o Barezão – e anunciou o repasse financeiro para clubes de futebol profissionais do estado, masculino e feminino, que participaram e participarão de competições neste ano de 2023, a exemplo da Série C do Brasileirão e Copa Verde de Futebol.

Participaram do evento, além de diversos atletas e integrantes dos projetos de esporte do Estado, as deputadas estaduais Alessandra Campelo, Débora Menezes e Joana D’arc, e os deputados estaduais Cabo Maciel e João Luiz, representado a Assembleia Legislativa do Amazonas; o vereador Alan Campelo, representando a Câmara Municipal de Manaus; e gestores do Governo, como o diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR), Jorge Elias.

Patrocínios

Sob a responsabilidade da FAAR, o Edital do Bolsa Esporte Estadual 2023 vai fomentar a prática desportiva por meio da concessão de 182 Patrocínios Desportivos, em valores que variam de R$ 400 a R$ 3 mil mensais. As inscrições no edital vão do dia 2 a 31 de maio.

Aos atletas e paratletas de categoria de base serão destinados 107 patrocínios desportivos de R$ 400 mensais. Para atletas e paratletas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais, serão 65 patrocínios de R$ 1 mil mensais. Já para os atletas e paratletas de categoria olímpica/paralímpica, serão dez patrocínios no valor de R$ 3 mil mensais.

Principal atleta na modalidade de lançamento de dardo no Amazonas, Pedro Henrique Nunes Rodrigues, de 23 anos, coleciona títulos nacionais e internacionais. Durante a solenidade, ele recebeu das mãos do governador Wilson Lima um cheque simbólico no valor de R$ 16 mil para compra de um dardo que vai servir para o seu treinamento e preparação para obter o índice olímpico.

“Eu estou no esporte há dez anos e nunca vi esse valor que o esporte tem me proporcionado. O governador Wilson Lima vem proporcionando tanto passagem como agora com o material esportivo, que foi adquirido pelo Governo e é algo que vou usar para melhorar a minha performance. É uma grande chance de poder estar nas Olimpíadas de Paris com um investimento que a gente não tinha e precisa para poder sonhar”, ressaltou Pedro Nunes.

Olimpíadas

O projeto Amazonas nas Olímpiadas de Paris 2024 vai investir em atletas que já possuem índices pré-olímpicos para que possam se preparar integralmente para as seletivas do próximo ciclo olímpico.

Ao todo, 18 atletas compõem o seleto time amazonense que receberá o incentivo. Dentre as modalidades dos representantes está o wrestling, lançamento de dardo, arremesso de peso, basquete 3×3, tiro com arco e natação.

Natação

O projeto Campeões da Vila, que é integrado ao Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (+Pelci), ganha uma nova modalidade focada no alto rendimento. A modalidade de natação passa a receber atletas dos níveis intermediário e avançado, inicialmente com 240 vagas.

As matrículas terão início no dia 2 de maio e serão realizadas por meio de um teste de aptidão, que acontecerá no Parque Aquático da Vila Olímpica de Manaus. Os treinos serão realizados de segunda-feira a quinta-feira, no período matutino e vespertino.

Futevôlei

Com a renovação do projeto Mais Futevôlei nos Bairros, 10 novos núcleos serão iniciados, tanto em Manaus quanto no interior. O projeto promove a prática do esporte que mais cresceu nos últimos anos e busca formar o alto rendimento amazonense para competições nacionais e internacionais. O projeto também está integrado ao +Pelci.

Com informações da Secom