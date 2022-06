Wilson Lima inaugura primeira estatal de produção de água mineral do Amazonas

Abertura da empresa ocorreu durante agenda no Baixo Solimões, ontem (10)

O governador Wilson Lima inaugurou ontem (10), a primeira fábrica estadual envasadora de água mineral. O estabelecimento, coordenado pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), fica no município de Manaquiri (a 166 quilômetros de Manaus) e tem capacidade de produção de mais de três mil copos de água por hora.

A nova fábrica vai beneficiar comunidades rurais e carentes, ampliando o acesso de moradores à água de qualidade. “Esse é um investimento que estamos fazendo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aqui em Manaquiri nós ampliamos a rede, modernizamos e hoje as pessoas têm água de qualidade, recebendo em suas torneiras. Hoje mais de 80% da sede do município é abastecida com água de qualidade, água potável, com água boa”, afirmou Wilson Lima.

O primeiro lote da produção de água mineral será distribuído em ação do governo estadual que ocorrerá no 55° Festival Folclórico de Parintins, que tem como objetivo proporcionar água potável de qualidade aos torcedores. Serão distribuídos mais de 180 mil copos com água caracterizados com as cores dos bumbás.

“O material que nós já estamos produzindo aqui, esse primeiro lote é para Parintins, para atender sobretudo aquelas pessoas que ficam ali na fila, os trabalhadores e a gente sabe que nesse período do ano é um sol muito forte, é um sol muito intenso, então é importante que as pessoas se hidratem”, disse o governador.

Novas instalações da Cosama

Na ocasião, Wilson Lima também reinaugurou as novas instalações da agência local da Cosama, em Manaquiri.

O espaço não passava por reparos há anos e recebeu a ampliação da sala de atendimento, melhorias nas instalações do laboratório, na sala de operadores, bem como aquisição de novos equipamentos como eletrodomésticos e móveis. Outra aquisição entregue em Manaquiri foi um carro 0km para dar suporte nas ações da Cosama.

“Estávamos devendo para a população de Manaquiri um lugar melhor, devendo também aos colegas que precisavam de um ambiente melhor de trabalho e aproveitamos e investimos aqui na agência”, afirmou o diretor-presidente da Cosama, Armando do Valle.

Além disso, o governador Wilson Lima autorizou a Cosama a iniciar estudos para a perfuração de um poço no bairro Osmar Freire, em Manaquiri, a fim de atender às demandas da localidade.

Com informações da Secom