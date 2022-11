Wilson Lima convoca torcedores para segundo tempo do jogo do Brasil no Podium da Arena

A possibilidade de vacinação contra a Covid no local e a movimentação da torcida segue contagiando o público

O governador do Amazonas, Wilson Lima, voltou à Arena da Amazônia hoje (28), pouco antes da abertura dos portões para o público que está prestigiando a transmissão da segunda partida da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar, e reforçou o convite para quem for torcer aproveitar a oportunidade e se imunizar contra a Covid.

A transmissão da partida e a vacinação ocorrem na área do Podium da Arena.

“Montamos uma grande estrutura para receber os torcedores aqui no podium da nossa Arena da Amazônia, com telão, atrações musicais e muita alegria. Todas as principais secretarias estão envolvidas. Vamos torcer para que o Brasil faça uma boa apresentação e nossa estrutura está toda pronta para que o estado do Amazonas, para que Manaus, faça uma grande festa e mande suas energias para a seleção”, afirmou Wilson Lima.

