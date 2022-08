Wilson Lima acompanha nova fase da operação “Inquietação” na zona norte e leste

O governador Wilson Lima acompanhou, na manhã desta terça-feira (09/08), o início da nova fase da Operação Inquietação, que vai intensificar a presença da polícia em bairros com maiores registros de ocorrências criminais. O governador acompanhou o início dos trabalhos na sede do Comando de Policiamento de Área Leste (CPA Leste), localizado no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus.

Além do trabalho ostensivo em localidades específicas, a operação da Polícia Militar também continuará sendo realizada em outras áreas da cidade. Em um dos pontos da operação, na avenida Torquato Tapajós, houve reforço no policiamento nos pontos de parada para a segurança dos ônibus do transporte coletivo.

O governador falou sobre o trabalho que será realizado pela Polícia Militar. “É importante a presença da PM, sobretudo onde temos áreas mais delicadas e que precisam de uma maior atuação do poder público. Por isso, a gente tem acompanhado de perto todas essas ações e dado as condições necessárias para que os policiais atuem”, ressaltou.

Como parte da estratégia de ação estão barreiras policiais de fiscalização e prevenção e incursões nos bairros. A ação de reforço do policiamento na capital tem como foco o combate ao tráfico de drogas. O mapeamento dos locais que receberão a operação de forma diferenciada foi feito a partir de registros de Boletins de Ocorrência e acionamentos pelo 190 e 181.

O subcomandante da Polícia Militar do Amazonas, coronel Algenor Texeira, explicou que as equipes policiais estão trabalhando dentro das manchas criminais, com o objetivo de dar respostas rápidas e efetivas às ocorrências. Ele também pontuou onde a polícia irá atuar nessa etapa da operação.

“Estamos com a operação na zona leste, zona norte, em cima das necessidades daquelas comunidades. Paralelo a isso, também estamos com a operação nas zonas sul e centro-sul. Então, a PM está agindo para que a população possa ver o patrulhamento nas ruas e solicitar quando for necessário”, explicou o coronel.

Tropa

O policiamento foi intensificado com barreiras policiais e conta com o reforço das tropas especializadas da Força Tática, Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e Comando de Policiamento Metropolitano (CPM).

A população também pode colaborar com o trabalho da Polícia Militar, acionando os números de denúncias, 190 e 181.