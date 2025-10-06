O príncipe William, primeiro na linha de sucessão ao trono do Reino Unido, causou surpresa ao revelar suas pretensões como rei. Em entrevista ao programa The Reluctant Traveler, da Apple TV+, ele anunciou que quer realizar “mudanças na monarquia”.
De acordo com o primogênito de Charles III e neto de Elizabeth II, ele está pronto para “abraçar” algumas “mudanças para a melhor”.
“Não tenho medo, aliás, a ideia de poder provocar mudanças me entusiasma”, afirmou William em um raro comentário público sobre seu futuro reinado, assegurando não imaginar “nada muito radical”, apenas que leve “a certas transformações graduais necessárias” para acompanhar a evolução do tempo.
“A tradição tem um papel importante, mas também há momentos em que você olha para ela e pensa: ‘Isso ainda serve para o propósito de hoje?'”, questionou o príncipe, acrescentando que “a história pode se tornar um peso real”, e por isso é “importante viver o aqui e agora”.
William também garantiu não temer como fará para manter a coroa britânica “relevante” na era atual.